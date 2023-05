Infantino expresa su solidaridad con Vinicius

Redacción deportes, 22 may. El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, ha mostrado su solidaridad con el brasileño Vinicius Jr, extremo del Real Madrid, que volvió a sufrir insultos racistas, esta vez en el estadio de Mestalla durante el partido contra el Valencia.

"Toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia", manifiesta el máximo dirigente del fútbol mundial en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Los acontecimientos ocurridos durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid demuestran lo crucial de esta lucha", apunta Infantino en su mensaje, en el que recuerda que para esto "existe el proceso de tres pasos en las competiciones de la FIFA y se recomienda que se use en todos los niveles del fútbol".

"En primer lugar, se detiene el partido y se anuncia. En segundo lugar, los jugadores abandonan el terreno de juego y el anunciador dice que, si continúan las agresiones, se suspenderá el partido. El partido se reanuda y, en tercer lugar, si continúan las agresiones, el partido se detendrá y los tres puntos serán para el adversario. Estas son las normas que deberían aplicarse en todos los países y en todas las ligas", explica.

"Está claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que hacerlo y tenemos que apoyarlo mediante la educación", finaliza el comunicado del presidente de la FIFA.

Este mensaje se suma a los numerosos aparecidos tras el encuentro, como el del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien condenó los insultos racistas hacia Vinicius y pidió que se tomen "serias medidas" contra los responsables.

"No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se está transformando en uno de los mejores futbolistas", sufra este tipo de ataques, dijo Lula antes de empezar la rueda de prensa sobre el balance de su participación en la cumbre de G7, en donde fue el único líder latinoamericano invitado.

Vinicius, que acabó viendo la roja posteriormente por propinar a un golpe al valencianista Hugo Duro, reaccionó en sus redes y aseguró que "el premio" que "consiguieron los racistas" fue su expulsión.

"El premio que los racistas consiguieron fue mi expulsión. No es fútbol es LaLiga", compartió en una historia de su cuenta oficial en Instagram. Minutos más tarde, Vinícius escribió que en su país, Brasil, a España se le conoce como un "país racista".

"Una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desgraciadamente, por todo lo que ocurre cada semana, no tengo forma de defenderlo. Estoy de acuerdo", continuó. "Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", apostilló.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas", dijo.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tiene previsto comparecer este mismo lunes ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ya que el organismo está consternado y entiende que deben erradicarse estas actitudes, para lo que ya ha instado a que se activen con urgencia los protocolos para que las medidas más contundentes se adopten de manera inmediata bajo el respeto de las reglas y sanciones deportivas sin que se dilaten con recursos judiciales, así como insistirá a los clubes a colaborar en terminar cuanto antes con estos hechos.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió al delantero brasileño y le instó a informarse "adecuadamente antes de criticar e injuriar a LaLiga". "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente", escribió Tebas en su cuenta oficial de Twitter.

"No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", completó el presidente de LaLiga, quien insistió que como en los casos precedentes investigará los hechos y recordó que en dichas situaciones ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las dos últimas temporadas ante el Comité de Competición de la RFEF, la Comisión Antiviolencia y los juzgados.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, matizó su dura conferencia de prensa en un mensaje posterior en el que aseguraba que había sido "un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados" había "mostrado su peor versión" y que era "hora de dejar de hablar y actuar con contundencia" porque "el racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad", y los compañeros de Vinicius cerraron filas hacia el brasileño de forma inequívoca. Incluso el meta belga Thibaut Courtois aseguró que si el extremo se hubiera querido retirar del campo se hubiera ido con él.

El Valencia, a su vez, anunció anoche mismo que había localizado a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el extremo del Real Madrid tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad y confirmó su intención de ir "hasta el final" contra estos hinchas. EFE.

