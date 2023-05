"Hay mucho análisis sintáctico y poca escritura, mucho complemento directo y poca lectura"

Marina Segura Ramos

Madrid, 22 may. El lenguaje rígido de los profesores y el predominio de la gramática y la ortografía sobre la comunicación y la creatividad no ayudan a "ganar adeptos" a la lectura en las aulas, cuya práctica también entrena el juicio crítico para poder afrontar los riesgos derivados de robots conversacionales como ChatGPT.

En una entrevista con EFE el autor de "Lectocracia. Una utopía cívica"(Ed.Gedisa_cult), Joaquín Rodríguez, explica que en los sistemas educativos, en general, "hay mucho análisis sintáctico y poca escritura, hay mucho complemento directo y poca lectura", que aún siendo necesarios no es el mejor modo de convencer a los jóvenes para leer.

"Los profesores suelen practicar una forma de lectura viciada en la que predominan el canon y los elementos de la lengua y la forma en que se organizan. Siendo eso importante, no puede esperarse que gane muchos adeptos. El lenguaje rígido y formalista que utilizan solo atraerá a aquellos alumnos que estén socialmente predispuestos a reconocerlo y acatarlo", subraya el estudioso de las transformaciones derivadas de la revolución digital en ámbitos como el educativo.

En cuanto al último informe internacional sobre comprensión lectora de los niños de 4º de Primaria (PIRLS 2021), que refleja en el caso español una bajada de siete puntos debido en buena parte al cierre de los colegios por la pandemia, cree que el encierro sirvió para agrandar brechas que ya existían previamente: la brecha digital, la cultural y la brecha de la lectura, porque "el vocabulario y la compresión lectora varían notablemente entre unas y otras familias".

Por otro lado, el autor de "Lectocracia", una oda al ejercicio de la lectura como fundamento del pensamiento crítico, considera que lo digital es "un aliado, no un enemigo".

"Es imprescindible escuchar a los jóvenes para entender qué podría gustarles leer, fomentar que se apropien activamente del texto para que lo reinterpreten, lo rehagan y lo transformen utilizando para eso el lenguaje con el que se sientan más cómodos. De esa manera, una obra que podría parecer en principio ajena, se manifiesta como algo atrayente y significativo. De lo que se trata, como proponía Gianni Rodari, es 'prohibir a los profesores que hagan odiar los libros'".

"LEE Y CONDUCIRÁS, NO LEAS Y SERÁ CONDUCIDO"

Sobre la irrupción de la IA en la educación, el historiador y antropólogo explica que los robots conversacionales como ChatGPT suelen responder "sin sombra de duda a aquello que se les pregunta estableciendo una suerte de régimen algorítmico de la verdad que casi nadie se atreve a cuestionar".

El problema se deriva de que "claudiquemos ante esa vehemencia del algoritmo, a que permitamos que secuestre nuestro entendimiento, a que renunciemos a utilizar nuestro propio juicio. De lo que se trata es de convertir la IA en un asistente inteligente mediado y filtrado por la inteligencia humana. Pero para que eso ocurra es obvio que debemos fortalecer nuestro juicio".

"Puede que sea una atribución apócrifa pero se dice que Teresa de Jesús dejó escrito “lee y conducirás, no leas y serás conducido”, algo "especialmente apropiado cuando nos enfrentamos a agentes que pretenden suplantar lo más propio de la condición humana", explica.

¿CÓMO DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS JÓVENES HACIA LA LECTURA?

"Hay un principio educativo básico -recuerda Rodríguez- que dice que no se aprende si no hay emoción, implicación y motivación, si no conseguimos involucrar a nuestros alumnos acercándonos a sus áreas de interés, si no aprecian que la lectoescritura es un instrumento esencial para comprendernos y para proyectarnos hacia el futuro".

En definitiva, resume, el contenido de un libro tiene que apelar a las inquietudes e intereses de los niños.

También se muestra muy crítico con las campañas de promoción de la lectura, debido a que "en general utilizan eslóganes que solamente apelan a quienes ya están previamente predispuestos a leer".

El problema estructural del fomento de la lectura -opina- está condicionado doblemente: por el origen social y las prácticas culturales asociadas y por el sistema escolar y su tendencia a premiar unos hábitos y temas y a excluir y penalizar otros. "Mientras no se intervenga de manera sistemática en esos espacios, podremos seguir malgastando el dinero en campañas ñoñas de todo tipo". EFE

msr/aam

(foto)