García-Page: El PP gobernó 4 años CLMancha pero no habla de eso, prefiere hablar de Madrid

Olías del Rey (Toledo), 22 may. El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha señalado que es "curioso" que el Partido Popular no quiere hablar de los cuatro años en los que gobernó en esta comunidad autónoma: "Prefieren no hablar de eso, prefieren hablar de Madrid", ha dicho.

La jornada ha arrancado para García-Page con un acto público en el Centro de Juventud de Olías del Rey (Toledo), que se ha llenado de vecinos a primera hora de este lunes, ocupando todas las sillas y, aún así, la mayoría estaba de pie por falta de asiento.

García-Page ha dicho que prometió hace ocho años hacer lo contrario de lo que había hecho María Dolores de Cospedal (2011-2015) y ha citado como ejemplos que el paro llegó con el gobierno del PP a las 300.000 personas en Castilla-La Mancha y ha bajado a menos de la mitad; es la comunidad autónoma en la que más ha bajado el desempleo esta legislatura, y es la única que ha recuperado el nivel de renta de antes de la pandemia.

Ha comentado que es "curioso" que el Partido Popular no hable de su etapa de gobierno en Castilla-La Mancha sino que "prefiere hablar de Madrid" y ha dicho: "ya veremos si cuando pase la campaña algunos de los que están escondidos o escondidas no vuelven a aparecer".

Sobre la campaña del PP, que ha colocado su fotografía junto a la de Otegi, ha reconocido que le ofende pero también ha dicho que no le preocupa "porque nadie se lo cree", y ha apuntado que si le hubieran querido ofender de verdad tendrían que haber puesto la foto suya junto a la Cospedal.

También se ha preguntado "qué se puede esperar de un político que está basando toda la campaña no en lo que quiere hacer sino en insultar, calumniar y mentir" y ha dejado claro que ésto "no son cosas de la política, son cosas de algunos políticos porque otros estamos haciendo una campaña limpia, una campaña en positivo".

García-Page ha reivindicado la honradez de los gobiernos socialistas de José Bono, José María Barreda y el suyo, y ha comentado que hay un tema del que no se habla en la campaña (corrupción) porque solo se habla de ello cuando hay, y valorado que ningún alto cargo "ha estado en la cárcel ni de visita".

"Hemos construido un camino con manos limpias, manos seguras y manos honradas", ha dicho el candidato a la reelección aludiendo al lema de su campaña "Con Page, en buenas manos". EFE

lsy/bal

(foto)