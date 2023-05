Fuga tóxica de un camión español obliga a evacuar edificios en las afueras de Lisboa

Lisboa, 22 may. La fuga de una sustancia tóxica de un camión con matrícula española obligó hoy a evacuar edificios y cerrar calles en un perímetro de 150 metros en Amadora, a las afueras de Lisboa, aunque no hubo daños materiales ni personales.

El suceso fue alertado a través de una llamada este mediodía, pero se desconoce cuándo comenzó la fuga, ya que el camión estaba aparcado en el mismo sitio desde el sábado, informó en declaraciones a periodistas el comandante de los Bomberos de Amadora, Mário Conde.

"La situación está controlada", señaló Conde, que explicó que la sustancia fue identificada como acrilato de metilo, un producto químico "altamente inflamable y tóxico", aunque la fuga fue de poco tamaño y "fácil de controlar".

No existe peligro para la población y se actuó principalmente por "precaución", aseguró.

El conductor del vehículo ya fue identificado, aunque las autoridades no avanzaron información sobre la empresa dueña del camión.

"Esto es responsabilidad de la empresa, fue un error mecánico del tanque o de quien intentó cerrar la boca del tanque", dijo el comandante de los bomberos.

Las viviendas y tiendas situadas en el perímetro de seguridad fueron evacuadas, aunque ya se ha dado la orden a algunos vecinos de que pueden regresar y empezar a ventilar sus casas.

El área continúa cerrada: "Todavía hay olores, puede haber residuos y hasta que no tengamos el trabajo hecho al 100 % no podemos abrir las vías para que no haya problemas", explicó Conde.

El camión va a ser trasladado a las instalaciones de la empresa Resiquímica, a unos 20 kilómetros de distancia, donde tenía previsto descargar su mercancía. EFE

