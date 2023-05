Exdirectivo afirma que supo ocho años antes que el puente de Génova podía derrumbarse

Roma, 22 may. El ex consejero delegado de la sociedad de cartera de los Benetton, Edizioni, Gianni Mion, confesó hoy que supo que el puente de Génova (norte) podría derrumbarse en una reunión en 2010, ocho años antes del colapso en el que murieron 43 personas.

"Se supo que el puente tenía un defecto originario de proyección y corría el riesgo de colapsar", refirió Mion al declarar como testigo en el juicio de esta tragedia, según recogen los medios locales.

Mion, que durante su larga trayectoria desempeñó para los Benetton cargos importantes como consejero delegado de Autostrade per l'Italia (ASPI), aludió a una reunión de 2010 con directivos de esta compañía en la que emergieron los supuestos fallos en el puente.

"Pregunté si había alguien que pudiera certificar su seguridad y Riccardo Mollo (exdirector general de ASPI) respondió 'lo autocertificamos", sostuvo.

Y agregó: "No dije nada y me preocupé. Era sencillo: o se cerraba o te lo certificaba alguien externo. Pero no hice nada y ese es mi gran pesar".

En el encuentro, ocho años antes del desastre, participaron además de Mollo, el entonces consejero delegado de ASPI, Giovanni Castelluci, y directivos de la sociedad de Edizioni y de Atlantia.

El puente Morandi de Génova se desplomó en la mañana del 14 de agosto de 2018 causando la muerte a 43 personas, partiendo la ciudad en dos y obligando a cientos de personas a abandonar sus casas.

El suceso enseguida reveló el mal estado de conservación del puente, por lo que están siendo juzgadas 59 personas, sobre todo técnicos y exdirectivos de ASPI, como Castelluci, y de Spea, la filial de ingeniería que debía ocuparse de su mantenimiento.

El desastre originó una pugna por ASPI entre el Gobierno y Atlantia y la familia Benetton, que poseían esa compañía desde hacía dos décadas.

Sin embargo, en junio de 2021 volvió a dominio público gracias a la compra por parte de un consorcio controlado por el banco público italiano Cassa Depositi e Prestiti e integrado por los fondos Blackstone Infrastructure Partners y Macquarie Asset Management.

El puente fue reconstruido gracias a un diseño del arquitecto Renzo Piano e inaugurado el 3 de agosto de 2020. EFE

gsm/rf