El Obradoiro, obligado a ganar y esperar tropiezos de Bilbao y Breogán

Santiago de Compostela, 22 may. El sueño europeo del Monbus Obradoiro pasa por derrotar mañana, martes, al ya descendido Fuenlabrada en la última jornada de la fase regular de la liga Endesa y esperar las derrotas de Bilbao Basket y Breogán en sus respectivos partidos ante Unicaja y Valencia.

Moncho Fernández sabe que sus rivales directos tienen dos exigentes encuentros, por eso a lo largo de la semana ha incidido a sus jugadores en la importancia de sumar la decimocuarta victoria del curso ante el colista, un rival del que no se fía.

El técnico santiagués, que finaliza contrato con el club el próximo mes de junio y todavía no ha sellado su renovación, pierde para este encuentro al pívot australiano Will Magnay, con una lesión de rodilla, y al ala-pívot Álex Suárez, que recibió un golpe en la tráquea en el último partido contra el Joventut y no podrá ser alineado.

Dos bajas que se unen a la ya conocida del internacional croata Dragan Bender, por lo que entre Rubén Guerrero y el lituano Marek Blazevic tendrán que asumir casi todo el protagonismo en el juego interior, con Edgar Vicedo y Phil Scrubb como alternativas.

El choque, con el que ambos equipos cerrarán la temporada 2023-24, comenzará a las 20:30 horas en el pabellón Multiusos Fontes do Sar y será dirigido por los colegiados Antonio Conde, Vicente Martínez Silla e Iyán González. EFE

1010153

dmg/msl/jl