El exmiembro de One Direction Niall Horan dará concierto en Madrid el 23 de marzo de 2024

Madrid, 22 may. Niall Horan, uno de los exintegrantes de la banda de éxito One Direction, ha anunciado la inclusión de un concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 23 de marzo de 2024 dentro de su gira europea "The Show Live On Tour".

Las entradas estarán a la venta a partir de las 10 de la mañana del próximo 2 de junio a través de Live Nation, con una preventa desde el 30 de mayo a la misma hora accesible para miembros del club de fans del artista y los registrados en la web de la citada promotora. Asimismo, desde el 1 de mayo se activará una segunda preventa en la plataforma TikTok.

La nota de prensa indica que Horan (Mullingar, 1993) presentará en este gira su nuevo álbum de estudio, "The Show", que se publicará el próximo 9 de junio y que define como "una profunda meditación sobre todo tipo de temas, desde la salud mental hasta la infinita complejidad e incertidumbre que provoca el amor, como declaración sobre la necesidad de seguir al corazón hasta su verdad absoluta".

Como parte del fenómeno de One Direction, que se mantuvo activo entre 2010 y 2016, este artista irlandés ha vendido más de 80 millones de discos.

Fue a partir de 2017 que inició su carrera discográfica en solitario con el lanzamiento primero de "Flicker", al que en 2020 siguió un segundo trabajo llamado "Heartbreak Weather". EFE

jhv/ram