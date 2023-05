Detienen a alto clérigo chií tras pedir la liberación de presos políticos en Baréin

Manama, 22 may. La organización Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) alertó hoy de la "detención" del imán chií Mohamed Sanqur tras pronunciarse sobre la situación de los presos en la cárcel de Jau, en el sur de Baréin, y pedir su liberación durante la oración del pasado viernes.

"El jeque Sanqur fue citado por la Dirección de Investigación Criminal (DIC), y pocas horas después de su comparecencia, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en su sitio web, y remitió su caso a la Fiscalía Pública (OPP) alegando que había 'repetido discursos incendiarios que incluían violaciones legales'", indicó BIRD en un comunicado.

En la nota, BIRD definió esta citación como una detención, sin aclarar el paradero del clérigo chií tras ser convocado por la Policía, cosa que tampoco hizo la DIC.

El Departamento General de Investigación y Pruebas Criminales de Baréin confirmó en una nota esta citación y acusó al clérigo de repetir "discursos incendiarios que incluían infracciones legales, entre ellas insultar a las autoridades e incitar públicamente al odio", y afirmó que "previamente se le había advertido de lo que estaba haciendo".

En consecuencia, según este Departamento, "se han adoptado las medidas legales preceptivas y se ha remitido el caso a la Fiscalía", dado que "Baréin es un Estado de derecho" y "trata con firmeza cualquier transgresión que constituya una violación de la paz civil y del tejido social (...) que han costado mucho a la nación".

El pasado viernes, durante la oración, Sanqur pidió "a las autoridades competentes que tranquilicen a las familias de los presos, ya que ha llegado a su conocimiento que varios de ellos han sido objeto de malos tratos y violencia física", según el comunicado de BIRD, que reproduce el discurso del clérigo.

En su intervención, según el mismo comunicado, el líder religioso chií insistió en que "algunos (presos) han sido sometidos a aislamiento, reclusión en régimen de aislamiento y privación de atención médica adecuada", solicitó que permitieran "llamadas telefónicas y facilitaran las visitas" y propuso "poner en libertad a todos los presos" para "cerrar con esta preocupación humanitaria".

BIRD indicó que "esta medida adoptada por el gobierno de Bahréin representa una grave escalada contra la población mayoritariamente chií" del país, por lo que "corre el riesgo de exacerbar las tensiones sectarias y constituye una flagrante violación de la libertad de religión".

Además, exigió "la inmediata puesta en libertad del jeque Sanqur, junto con la desestimación de todos los cargos existentes o potenciales presentados contra él por su apoyo a los presos políticos".

"Al Sanqur es uno de los muchos casos de persecución de clérigos religiosos chiíes que se atreven a decir verdades incómodas a quienes detentan el poder", añadió en la nota el director de BIRD, Sayed Ahmed Al Wadaei, quien pidió también "el fin a esta censura y garantizar la libertad de expresión y de religión".

Las peticiones de Sanqur son una respuesta a una breve declaración realizada por el Ministerio del Interior bareiní cuatro días antes, el pasado 15 de mayo, negando las presuntas agresiones que sufrieron presos condenados a muertes.

Posteriormente, las familias de los afectados emitieron una declaración pública en la que expresaban su preocupación por el bienestar de sus seres queridos. EFE

bar-rsm/fpa