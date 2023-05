Ayuso defiende que España "no es racista" pero pide tomar medidas tras insultos a Vinicius

Madrid, 22 may. La presidenta madrileña y candidata del PP a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que España "no es un país racista" tras los insultos que recibió el jugador del Real Madrid Vinicius Junior en el estadio de Mestalla en Valencia, pero ha pedido tomar medidas para evitar trasladar esa imagen que "no es real".

En su intervención en Foro ABC, Ayuso ha equiparado estos insultos racistas a Vinicius con "las ofensas contra el rey y contra otras muchas personas".

"Los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto, no sé si (para evitarlo) paralizando el partido y tomando medidas, pero todos tenemos que ocuparnos un poco de esto porque, si no, la imagen que se traslada es realmente perjudicial y, encima, es que es mentira", ha añadido. EFE

era/jnr/ea