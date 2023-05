ACTUALIZA 1-Vinícius Jr llama racistas a LaLiga y a España tras insultos, brasileño es expulsado ante Valencia

(Agrega citas de presidente brasileño, detalles)

21 mayo (Reuters) - El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr ha calificado de racista a LaLiga y a España tras recibir insultos racistas desde las graderías en la derrota del domingo de su equipo como visita ante el Valencia en Mestalla.

Vinícius Jr apuntó a los aficionados que le insultaban, lo que provocó la interrupción del partido durante 10 minutos, y después se enzarzó en un altercado con los jugadores del Valencia que provocó su expulsión en la segunda parte.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan", publicó Vinícius en Twitter tras el partido. "El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi hoy es de los racistas".

"Una bella nación, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar la imagen al mundo de un país racista. Lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas", agregó. "... Pero soy fuerte y voy hasta el final contra los racistas", añadió.

LaLiga solicitará todas las imágenes disponibles para investigar lo ocurrido ante el incidente.

"Si se identifica algún delito de odio, tomaremos las medidas legales oportunas", señaló en un comunicado.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió los comentarios de Vinícius Jr pidiéndole que esté mejor informado sobre qué se puede hacer en casos de racismo.

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste", afirmó Tebas en Twitter.

"Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", agregó.

MENSAJES DE APOYO

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su respaldo al jugador y pidió a la FIFA que detenga el racismo en el fútbol.

"Quisiera hacer un gesto de solidaridad a un jugador brasileño. Un chico pobre que triunfó en la vida, que se está transformando posiblemente en uno de los mejores jugadores del mundo, ciertamente del Real Madrid es el mejor. Es ofendido en cada estadio que aparece", dijo Lula en una conferencia de prensa.

"Creo que es importante que la FIFA, que LaLiga española, la liga de otros países tomen serias providencias porque nosotros no podemos permitir que el fascismo, que el racismo se apodere del fútbol", añadió.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también se pronunció contra el incidente en las redes sociales.

"Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO".

El compañero de equipo de Vinícius Jr y también internacional brasileño Eder Militao expresó su apoyo al delantero.

"¡Es una vergüenza! Sufrir racismo, defenderte y después ser expulsado intentando defenderte! ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esto?".

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, también envió un mensaje de apoyo al jugador de 22 años.

"¿Hasta cuándo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en la Liga? No hay alegría donde hay racismo. El color de la piel ya no puede molestar", dijo en las redes sociales.

Mientras, el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil afirmó que notificará a las autoridades españolas y a LaLiga sobre lo ocurrido con Vinícius Jr. "El Gobierno brasileño no tolerará racismo ni aquí ni fuera de Brasil".

La Liga española ha presentado anteriormente denuncias por cánticos racistas o insultos contra Vinícius Jr, la última de las cuales fue una demanda ante un tribunal de Mallorca después de que unos aficionados fueran filmados insultando con gritos racistas al delantero.

La policía española también está investigando un posible delito de odio contra Vinícius Jr después de que un maniquí con su camiseta número 20 fuera colgado de un puente frente al campo de entrenamiento del Real Madrid en enero. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México; Editado en Español por Manuel Farías)