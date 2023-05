Zelenski responde de forma ambigua a una pregunta sobre si Rusia ha tomado Bajmut

(Actualiza con una aclaración del portavoz de Zelenski)

Hiroshima (Japón), 21 may. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dio este domingo una respuesta ambigua a una pregunta de un periodista sobre si los ucranianos seguían luchando por el control de Bajmut o si la ciudad había pasado a manos de Rusia, tal y como asegura el Ministerio de Defensa ruso.

Las declaraciones de Zelenski provocaron un gran revuelo e hicieron que su portavoz, Sergiy Nykyforov, tuviera que interceder para aclararlas.

Zelenski se reunió este domingo con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima, y al terminar sus declaraciones iniciales, un periodista le preguntó: "Señor presidente, ¿está Bajmut aún en manos ucranianas? Los rusos dicen que han tomado Bajmut".

En respuesta, Zelenski declaró: "Creo que no". Y dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".

Aproximadamente una hora después, el portavoz de Zelenski dijo en declaraciones a medios estadounidenses como CNN y The New York Times que el líder ucraniano quería negar que Rusia hubiera tomado Bajmut y que se refería a que las tropas rusas "no" tenían control de la ciudad.

En sus declaraciones junto a Biden, Zelenski restó importancia estratégica a la ciudad al asegurar que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".

Además, expresó su agradecimiento a los soldados ucranianos que han luchado contra las tropas rusas durante ocho meses en la ciudad de Bajmut, que antes de la guerra tenía unos 80.000 habitantes y está a unos 55 kilómetros de la capital de la región de Donetsk.

"Nuestros defensores en Bajmut hicieron un trabajo fuerte y, por supuesto, apreciamos el gran trabajo que han hecho", afirmó el líder ucraniano.

El Grupo Wagner, punta de lanza de la ofensiva rusa en el este ucraniano, anunció ayer sábado la toma de la ciudad de Bajmut, y el Ministerio de Defensa ruso informó oficialmente este domingo de la ocupación de la ciudad. Sin embargo, las autoridades ucranianas han dicho en las últimas horas que seguían los combates.

Al inicio de su reunión con Biden, Zelenski afirmó que Ucrania "tiene una fuerte posición en el campo de batalla" y sigue habiendo expectativas de que las fuerzas armadas ucranianas lancen pronto una contraofensiva para recuperar las regiones ocupadas por Rusia.

La batalla por el control de Bajmut ha sido una de las más sangrientas de la guerra en Ucrania y había cobrado una importancia simbólica para los dos bandos, que habían perdido gran cantidad de soldados en esa ciudad.

Zelenski llegó ayer sábado a la ciudad nipona de Hiroshima para participar en la cumbre del G7, que concluye este domingo, y ha aprovechado para reunirse con gran cantidad de líderes que acuden a esa reunión, incluido el primer ministro indio, Narendra Modi, al que vio por primera vez en persona. EFE

bpm/mra/ah

(foto) (vídeo)