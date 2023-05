Zelenski no se reunió con Lula en el marco del G7 "porque no hubo pasos" por su parte

Hiroshima (Japón), 21 may. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo hoy que no se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Hiroshima (Japón) "porque no hubo pasos" por parte del mandatario latinoamericano.

Zelenski se pronunció así en rueda de prensa al ser preguntado por los medios sobre el motivo por el que no mantuvo un encuentro bilateral con Lula en Hiroshima, al ser uno de los pocos líderes con los que no se vio cara a cara en los márgenes de la cumbre del Grupo de los Siete y países invitados del llamado "sur global".

"Estuve en contacto con ciertos líderes, pero no hubo ningún paso por su parte", dijo Zelenski. EFE

ahg/raa/amg

(foto)(vídeo)