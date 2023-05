Zelenski cree que Rusia "no" ha tomado Bajmut, pero resta importancia a la ciudad

Hiroshima (Japón), 21 may. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que cree que Rusia "no" ha tomado Bajmut, pero sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".

Zelenski hizo esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima y al ser preguntado por la prensa sobre si Rusia ha tomado la ciudad ucraniana de Bajmut.

"Creo que no", respondió Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros". EFE

bpm/ahg/amg

(foto)