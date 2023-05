Yassine Ouhdadi revalida en Madrid la victoria en una Carrera Liberty de récord

Madrid, 21 may. El atleta paralímpico Yassine Ouhdadi, medallista de oro en 5.000 metros en los Juegos de Tokio 2020, sumó su segunda victoria consecutiva en la decimocuarta edición de la Carrera Liberty, disputada por el centro de Madrid, en la que participaron más de 6.000 personas y se batió con 550 el número de deportistas con discapacidad.

Por segundo año seguido Ouhdadi volvió a levantar los brazos en la meta de la Carrera Liberty al parar el crono en 30:34, mejorando en unos segundos la marca de la pasada edición en la categoría absoluta.

"De nuevo he vuelto a correr por mí y por mis compañeros paralímpicos, y he vuelto a demostrar que tener una discapacidad no significa que no puedas ganar una carrera absoluta como esta. El esfuerzo, la superación y el sacrificio se ven recompensados", dijo al término de la prueba Yassine Ouhdadi.

La vencedora de la categoría femenina absoluta fue Irene Caballero, que realizó el recorrido en 36:40, mientras que en la categoría femenina con discapacidad ganó la atleta paralímpica María del Carmen Paredes con una marca de 43:30.

Los participantes recorrieron 10 kilómetros por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en un itinerario que se mantiene desde la primera edición y que recorre lugares icónicos de la capital como la Puerta de Alcalá, Cibeles, la Plaza de Colón, el Paseo de la Castellana o el estadio Santiago Bernabéu.

Además de reivindicar la inclusión de las personas con discapacidad y dar visibilidad al deporte paralímpico, la prueba tiene entre sus objetivos recaudar fondos para el equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo.

El evento culminó con otras dos convocatorias muy esperadas: la Carrera de la Superación, en la que alrededor de 200 personas con altas discapacidades junto a sus guías y familiares completaron un recorrido de 400 metros arropados por los aplausos y cariño de los asistentes, y la participación de los más pequeños en las carreras infantiles.

Además de la prueba de 10 kilómetros también se celebró la tradicional Carrera de la Superación, de 400 metros y destinada a personas con gran discapacidad.

Los embajadores de la prueba volvieron a ser, un año más, los campeones del mundo de maratón Martín Fiz y Abel Antón. EFE

