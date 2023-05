San Diego 7, Boston 0

Boston San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 32 0 7 0 Totals 31 7 6 7 Verdugo rf 4 0 0 0 Tatis Jr. rf 3 1 0 0 Yoshida dh 3 0 2 0 Cronenworth 1b 4 1 0 0 Casas 1b 4 0 1 0 Bogaerts ss 3 1 0 0 Devers 3b 4 0 0 0 Soto lf 4 1 1 0 Duran cf 4 0 0 0 Azocar lf 0 0 0 0 Tapia lf 3 0 2 0 Carpenter dh 3 2 1 3 Hernández ss 3 0 0 0 Kim 3b 4 1 1 0 Valdez 2b 2 0 0 0 Odor 2b 4 0 2 4 Reyes 2b 2 0 0 0 Grisham cf 3 0 0 0 McGuire c 3 0 2 0 Sullivan c 3 0 1 0

Boston 000 000 000 — 0 San Diego 402 001 00x — 7

E_Kluber (1), Valdez (5). DP_Boston 1, San Diego 2. LOB_Boston 8, San Diego 3. 2B_Odor 2 (4), Sullivan (3). HR_Carpenter (4).

IP H R ER BB SO

Boston Kluber L,2-6 2 1-3 3 5 1 3 1 Bleier 1 1-3 1 1 1 0 0 Pivetta 2 1-3 2 1 1 0 3 Rodríguez 1 0 0 0 0 2 Garza 1 0 0 0 0 1

San Diego Wacha W,5-1 6 5 0 0 1 4 Cosgrove 1 0 0 0 0 2 Martinez 1 2 0 0 0 1 Hader 1 0 0 0 2 2

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Bruce Dreckman; Second, Stu Scheuwater; Third, Malachi Moore.

T_2:38. A_42,825 (40,222).