Rune: "Estaba muy nervioso, me puse demasiadas expectativas"

Roma, 21 may. El danés Holger Rune, que perdió este domingo en la final del Masters 1.000 de Roma ante el ruso Daniil Medvedev, desvelo que "estaba muy nervioso" antes del comienzo porque se puso "demasiadas expectativas" sobre sí mismo.

"Creo que estaba muy nervioso al entrar el partido. Obviamente venía de un gran partido ayer (ante Casper Ruud). Quizás me puse demasiadas expectativas, aunque me dije que no lo hiciera", declaró en rueda de prensa tras el partido.

"Medvedev jugó muy bien, muy sólido desde el fondo. Las condiciones eran extremadamente lentas hoy, creo que más lentas que otros días. Pero es todo mérito suyo. Me alegro por él. Es su primer título en tierra batida. Creo que tiene un buen futuro también en tierra batida. Es un gran jugador en todas las pistas y le deseo lo mejor", añadió.

Rune comentó también que no estuvo acertado con su saque: "He servido probablemente peor que los últimos partidos. Eso también es un factor importante porque a Medvedev e benefician los peloteos largos".

"Un buen saque ayuda mucho contra él. Hoy no lo he encontrado. Traté de mezclar, ir un poco en el lado para moverlo...", explicó.

"Creo que podría haber ganado el segundo set pero se las arregló para contraatacar. Luchó cada punto, no importaba si yo estaba arriba o él estaba arriba. Tal vez creo que podría haberlo hecho mejor en el 5-4 del segundo set. Tuve una derecha fácil que fallé", confesó.

El danés ya piensa en Rolan Garros: "Mi sensación ahora mismo no es obviamente la mejor. También tengo que decir que ha sido una buena temporada de arcilla hasta ahora para mí. He llegado a tres finales de cuatro torneos. En ese sentido no me puedo quejar".

"Pero soy una persona muy ansiosa de ganar títulos. He estado a punto. Espero aprender de ello. Pero sí, París es el principal objetivo de la arcilla temporada de tierra batida. Creo que tuve los partidos que necesitaba para estar lo mejor preparado posible. Ahora son las últimas pequeñas cosas que quiero hacer mejor la próxima vez que esté en estos grandes partidos", sentenció. EFE

