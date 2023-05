Rosa Ribas: Barcelona no está ni deprimida ni en decadencia, como el mantra que se repite

Jose Oliva

Barcelona, 21 may. La escritora barcelonesa Rosa Ribas, una de las grandes damas del género negro en España, que acaba de publicar "Nuestros muertos", nueva entrega de sus detectives Hernández, asegura que esta novela nace "como reacción a ese mantra tan repetido de que Barcelona está deprimida y en decadencia".

En una entrevista con EFE, Ribas piensa que "a pesar de que la pandemia ha afectado a todo el mundo, Barcelona sufrió doblemente, pues además de la covid acumuló los estragos de todo lo que fue el procés, con una pérdida real de poderío económico".

Después de 30 años viviendo en Fráncfort, Ribas volvió a Barcelona el pasado año y aquí encontró "muchos motivos interesantes para buscar una historia", y fue así como le llamó la atención "ese mantra que se repetía cansinamente, de que esta ciudad está deprimida, que está en decadencia, como si a fuerza de repetirlo casi se estaba cayendo en una especie de depresión colectiva".

Ribas se mira la ciudad desde un punto de vista cultural con otros ojos y descubre una "belleza" que la gente no ve porque va mirando a ras de suelo, pero "si levantas un poco la vista, descubres que no es así, y a veces lo que se repite es la queja de los que están un poco ahítos, siempre bien alimentados, que a las primeras de cambio creen que van a morir de hambre".

La autora de "El pintor de Flandes" cree que con toda la oferta que hay en esta ciudad, "en exposiciones, en conciertos, en presentaciones, es imposible poder asistir a todo lo que te está dando solo desde el ámbito cultural", y añade que, "aunque económicamente ha perdido, pues se han ido grandes empresas, ahora no paran de venir nuevas empresas".

Si en la segunda novela de la saga, "Los buenos hijos", Ribas dejaba a sus protagonistas "rotos", en esta tercera, también publicada por Tusquets, se produce un salto temporal: "Habían tenido que cerrar la agencia de detectives familiar y ahora el lector los encuentra dispersos, pero se produce un hecho que hace que los Hernández vuelvan a reunirse", avanza la autora.

De ese sentimiento y de los casos de corrupción que afloraban por toda España, no sólo en Barcelona, nació "Nuestros muertos", con una trama en la que aparecen "personajes que son capaces de delinquir incluso en momentos de crisis mundial, como en una pandemia, y que ven siempre la oportunidad para hacer dinero".

Fue así como Ribas imaginó la ocurrencia de un empresario que "viendo la oportunidad de negocio, lanza ese mensaje de volver a hacer una ciudad grande, magnífica, brillante y se embarca, aprovechando el centenario de 1929, montar una nueva exposición universal en 2029 para volver a ser la ciudad de los prodigios".

El final de esta tercera novela queda abierto, admite: "Aunque me había propuesto hacer una trilogía y cerrar la historia, me he dado cuenta de que les quedan cosas por contar a estos Hernández; y habrá una cuarta novela si echo de menos a los personajes y tengo ganas de continuar con sus historias y sus secretos, que es bastante probable".

En todas sus novelas de género hay un elemento común, reconoce, "nunca se aborda el macrodelito, y en la serie de los Hernández se ve a unos detectives que investigan y trabajan con la gente de a pie", pero generalmente se pone el acento "en lo oscuro que todos tenemos, en poner la lupa muy cerca de las personas y comprobar que todos somos raros, sin necesidad de que seamos unos asesinos en serie".

Una de las tramas que subyacen en la novela es el amor filial de las madres, "una fuerza que a veces puede ser destructiva hasta el punto de destruir aquello que aman".

Sobre sus futuros proyectos, Ribas anuncia que prepara un ensayo para Tusquets, que "no será ni científico ni histórico, sino un ensayo literario, pero para nada académico".

Tras esta incursión en la no ficción volverá a la narrativa, en la que no contempla de momento acabar la quinta y última entrega de su icónica policía hispanoalemana Cornelia Weber Tejedor, que pertenece a otro grupo editorial y para la que tiene "un cuaderno lleno de notas", pero de momento seguirá siendo "una espinita" no darle un cierre con una buena novela a la serie. EFE.

jo/hm/ram

(foto) (vídeo) (audio)