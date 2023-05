Raúl de Tomás: "No vamos a tirar la toalla por Europa, pero es complicado"

Madrid, 21 may. Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano y autor del único gol de su equipo frente al Espanyol, lamentó la derrota contra el conjunto catalán (1-2) y declaró que "no" van "a tirar la toalla por Europa", aunque reconoció que es "complicado" alcanzar la séptima plaza.

Las dos derrotas cosechadas esta semana frente al Betis y Espanyol han frenado al Rayo en su intento por alcanzar la séptima plaza que da acceso a Europa, que ahora tiene a cuatro puntos a falta de tres jornadas.

"Es una pena porque se nos escapa un partido importante. Hoy ganando teníamos opciones de mirar más arriba y con este resultado será mas complicado. No vamos a tirar la toalla pero se pone complicado", dijo en DAZN el delantero madrileño, que marcó frente a su exequipo.

"No lo he celebrado porque tengo respeto al Espanyol y no creo que proceda celebrarlo", declaró De Tomás, que en los últimos partidos está gozando de más continuidad por parte de su entrenador y ha marcado dos goles en los últimos tres partidos.

"No había dado el nivel que suelo dar durante bastante tiempo, pero me voy encontrando mejor. El entrenador va apostando más por mí y respecto a lo de hoy es una pena porque era una oportunidad importante", concluyó. EFE

