Medvedev: "Todavía no me creo que haya jugado tan bien esta semana"

Roma, 21 may. El ruso Daniil Medvedev, campeón del Masters 1.000 de Roma, su primer título en tierra batida, desveló que todavía no se cree que haya jugado tan bien a lo largo del torneo en la capital italiana.

"Todavía no me lo creo, no que lo haya ganado, sino que haya jugado tan bien esta semana. No me lo creo", declaró en rueda de prensa tras el partido.

"Voy a ser honesto, cuando vi mi sorteo aquí, creo que estaba en el coche, me quedé como 'wow, tiene que ser el sorteo más difícil que he tenido'. Emil Ruusuvuori en primera ronda, Zapata Miralles, que juega bien en tierra batida, luego Zverev o Hurkacz. Y así sucesivamente. Y lo he conseguido", ponderó.

Además, quiso poner en alto valor un trofeo en una superficie que hasta ahora le había sido esquiva.

"En cierto modo lo coloco como el más importante de mi carrera número porque es el primero en tierra batida y es increíble. Nunca pensé que sería capaz de hacer esto", dijo.

Pero siendo honestos, un Grand Slam es siempre más grande. Así que el Abierto de Estados Unidos será siempre el número uno", puntualizó.

"Este es especial porque no pensé que iba a ser capaz de lograrlo", sentenció. EFE

