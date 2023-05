Liliana Fernández y Paula Soria conquistan el VW Beach Pro Tour Futures de Madrid

Madrid, 21 may. La dupla española compuesta por Liliana Fernández y Paula Soria se hizo con la victoria final en el VW Beach Pro Tour Futures de Madrid tras imponerse en el duelo por el título a la pareja compuesta por las ucranianas Diana Lunina y Tatiana Lazarenko.

Fernández y Soria se mostraron muy sólidas desde el arranque en el Centro de Vóley de Playa del Parque Deportivo de Puerta de Hierro, con un 11-6 de salida que les permitió afrontar la primera manga con tranquilidad para acabar adjudicándosela por 21-15. Más igualada estuvo la segunda, en la que vencieron por un apretado 22-20.

"En el primer set hemos dominado claramente, en el segundo ellas han empezado a jugar bastante mejor, han venido también más sobre mí. Me he estancado ahí un poquito, pero al final Paula me ha ayudado y entre las dos lo hemos sacado", explicó Liliana Fernández, nombrada MVP.

"No tengo palabras. La verdad que ganarlo con Liliana, después de todos estos torneos que hemos ido jugando... creo que hemos ido creciendo cada vez más como equipo. Hemos entrado muy concentradas, muy constantes", manifestó Soria.

Por su parte las suizas Muriel Bossart y Shana Zobrist se llevaron la lucha por el tercer y cuarto puesto en un competido choque ante las neerlandesas Wies Bekhuis y Desy Poiesz en tres sets (21-17, 19-21, 15-14). EFE

cmg/>og