Las 5 claves de la jornada 35

Madrid, 21 may. Las cinco claves de la trigésimo quinta jornada de LaLiga Santander:

1. La Real se 'cuela' en la fiesta del campeón

Mikel Merino y Sörloth se convirtieron en los sucesores de dos históricos de la Real Sociedad como Aldridge y Atkinson. Desde 1991 el equipo de San Sebastián no vencía en el Camp Nou y lo hizo 32 años después para sentir cada día más cerca su acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. Llevaba 27 derrotas seguidas en casa del Barcelona y no tenía mejor escenario, incluso sin la magia de David Silva y con Kubo junto a Oyarzabal en el banco, para firmar su récord de triunfos a domicilio en Primera (10).

Llegó en un estadio que fue inaccesible para todos mientras el pulso por el título tuvo vida. Le habían hecho tan solo dos goles al Barcelona en el Camp Nou en 17 partidos de Liga. Se los hizo la Real en 72 minutos. El campeón, con el título en el bolsillo y ganas de fiesta, añoró a Pedri y rebajó el nivel competitivo que le ha permitido certificar el título con cuatro jornadas de margen. Los de Imanol Alguacil La Real afrontarán las tres últimas jornadas con cinco puntos de ventaja sobre el Villarreal en la lucha por el cuarto puesto. La música de la 'Champions' ya se entona por San Sebastián diez años después.

2. El salto de gigante del Valencia entre el ruido

Con el carácter competitivo y la sangre en los ojos que le faltó en tantos partidos al Valencia, el equipo de Rubén Baraja dio un salto de gigante hacia la tranquilidad. Se alejó cinco puntos del descenso con un triunfo con el toque canterano de sus últimos encuentros, el estreno goleador de Diego López, y las decisivas intervenciones de un portero que parece tener los días contados antes de ser traspasado por una buena cantidad al poderoso fútbol inglés, Giorgi Mamardashvili.

A la entrega y el sufrimiento de un Valencia que se agarra a Primera con fuerza, le afeó el comportamiento de su grada. Especialmente del que dedicó insultos racistas y gestos del mono a Vinícius que dijo basta. Detuvo el partido y señaló a quien comete el delito. Le costó situarse en el foco del insulto y la sorna de muchos más aficionados para acabar sufriendo su primera expulsión. Agarrado por el cuello en una tangana y solamente castigado él por soltar un manotazo a Hugo Duro. Se equivocó camino del vestuario con gestos a la afición rival. Había perdido un pulso que no se debe permitir un solo día más en el fútbol español. El Real Madrid, de paso, cayó a la tercera posición.

3. Darder devuelve la vida al Espanyol

Demostró que aún le queda vida y que le sobra orgullo el Espanyol. El que tan bien representa su capitán, Sergi Darder, que dio un recital en Vallecas para impulsar en la batalla a un equipo que parecía herido de muerte. Despertó al Rayo Vallecano de un sueño europeo que se complica tras dos derrotas consecutivas y con la visita al Santiago Bernabéu en jornada intersemanal.

Autor del primer tanto del partido, la sentencia llegó en una acción repleta de fe de Darder. Recogió un balón muerto en el centro del campo, se sostuvo en pie al primer empujón de un rival, cayó en la segunda entrada al césped pero se rehizo sin dejar escapar el balón, buscó espacio y armó un disparo que repelió la parte interna del poste. No fue suyo el gol, el rechace lo mandó a la red Melamed, pero el triunfo tuvo la firma de un futbolista que tenía que aparecer cuando ya no había red para la caída. Tres meses después el Espanyol ganó de visitante para quedarse a un punto de la salvación y mantener la esperanza.

4. El punto con sabor a derrota del Getafe

El Elche, ya descendido y liberado de presión, se ha convertido en juez de LaLiga. Si la pasada jornada derrotó al equipo más regular de la segunda vuelta, el Atlético de Madrid, en la trigésimo quinta empató en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido en el que al Getafe solo le valía ganar.

Lo sabía su técnico, José Bordalás, que incluso bajó a sus jugadores del autobús a metros del estadio para sentir de cerca el calor de una afición volcada en un momento de peligro que hace tiempo no sentían. Hizo efecto en un inicio fuerte, con gol de Munir a los 8 minutos, pero a este Getafe le falta autoestima y el cambio de técnico aún no se la ha devuelto. Acabó siendo empatado al borde del descanso y no se levantó del golpe anímico. Acabar con tres delanteros no fue la solución. El punto con sabor a derrota le sacó de la zona de descenso pero empatado a puntos con el Real Valladolid con el que disputará la última jornada del campeonato en lo que apunta como una final por no caer a Segunda.

5. El Valladolid aumenta sus problemas

Mientras la UD Almería se aleja de la quema con contundencia, venciendo 3-0 a un Mallorca que se deja llevar sin más aspiraciones este curso; el Celta cayó en San Mamés y sigue necesitando un triunfo que frene su desplome y entierre los nervios; el Cádiz se llevó el duelo directo de la jornada para aumentar los problemas del Real Valladolid.

Cinco derrotas consecutivas en el peor momento del equipo vallisoletano. Cayendo a la zona roja de la clasificación con los peores síntomas. Superado por el Cádiz en el Nuevo Mirandilla en una derrota que incluso pudo ser mayor. Su calendario hace temblar Pucela. Recibe al campeón, el Barcelona, y cierra con dos finales que decidirán su futuro. Visita Almería y recibe al Getafe. EFE

rmm/jl