Jugadores de selección española dicen que ir a París 2024 "es difícil, pero no imposible"

Ceuta, 21 may. Los jugadores internacionales José Blázquez, Jon Galarza, José Santonja y Carlos Martínez, integrantes de la selección absoluta masculina 3x3 de baloncesto, han destacado que estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 es "difícil, pero no imposible", y han valorado la ascensión de esta modalidad en España en los últimos años.

Los cuatro internacionales han realizado esta reflexión en una entrevista con EFE en Ceuta, donde han disputado este fin de semana el torneo "Ceuta Emociona 3x3", antes de concentrarse del 23 al 26 de mayo en Madrid para preparar las próximas citas, entre ellas el Preeuropeo de Constanza (Rumanía), los días 10 y 11 de junio, y los Juegos Europeos de Cracovia (Polonia), del 21 al 24 de ese mes.

José Blázquez (Albacete, 1997), Jon Galarza (Durango, Vizcaya, 1997), José Santonja (Onil, Alicante, 1992) y Carlos Martínez (A Coruña, 1996) tienen como objetivo "estar lo más arriba posible en las dos próximas citas europeas y ganar puntos para los Juegos Olímpicos", precisó el gallego Carlos Martínez.

Las posibilidades para la cita olímpica "están ahí, es complicado porque hay muchos países luchando por ello, pero tenemos que ganar torneos y conseguir puntos; es un proceso largo y vamos a apostar al máximo para estar en París", subrayó su compañero Santonja.

También han valorado que España está "en un punto de inflexión" y que en "estos próximos años" tienen que "dar el salto para posicionarnos donde debemos estar, por lo que a medio plazo queremos entrar en la zona alta del ránking", comentó Martínez.

José Santonja destacó que en la actualidad en el contexto mundial "manda Serbia y luego hay otras como Letonia y Holanda, que son los que están dominando, además de otros países que se han hecho fuertes en el 3x3 como Mongolia, China o Japón".

"Nosotros no estamos muy lejos, estamos apostando mucho por el 3x3 y a nivel de calidad, físico y de entrenamientos no estamos nada lejos, pero la experiencia hace mucho y ponernos a su altura no es fácil", añadió el alicantino.

El seleccionador nacional Pedro Meléndez ha convocado a los cuatro jugadores del Gipuzcoa Basket -unidos con el Baloncesto Onil 3x3-, así como a Guim Expósito, Nacho Martín, Unai Mendicote, Guillermo Mulero, Fallou Niang y Juanjo Santana.

"Esta disciplina cada vez está más conocida, hasta hace unos años no, pero ahora se está promocionando mucho en las redes, se están haciendo muchos torneos nacionales y la gente sabe lo que es", apuntó Jon Galarza.

El baloncesto 3x3 se estrenó como disciplina olímpica en Tokio 2020 y su consagración se producirá en los Juegos Olímpicos de París del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.

"Es complicado porque construir lleva tiempo pero queremos resultados cuanto antes y los JJOO es la misión casi utópica para el próximo año pero vamos a pelear por ello", ha puntualizado Carlos Martínez, quien ocupa el número 1 del ránking FIBA.

El jugador Jon Galarza ha apuntado: "No es fácil porque en Europa están las selecciones más potentes, el nivel es muy alto y tenemos que ir a tope, por ambición, ganas y esfuerzo no quedará y daremos el máximo en todos los torneos para quedarnos satisfechos y encontrar el equilibrio entre el corto y el largo plazo".

Los tres jugadores han valorado la importancia de planificar torneos como el de Ceuta "porque cada vez más ciudades están apoyando el 3x3 y eso es un orgullo", ha reflexionado José Santonja.

En este sentido, Carlos Martínez puntualiza que "el 3x3 es una modalidad muy deportiva y no es tan complicado organizar ligas" mientras que José Santoja ha precisado que en España "tenemos un clima espectacular para montar las canchas y jugar, porque es algo que engancha" y Jon Galarza ha concretado que "es una modalidad que se disfruta mucho y es el futuro".

Por su parte, el albaceteño José Blazquez ha asegurado a EFE que este verano encaran "compromisos muy serios y es una suerte formar parte de la selección aunque sabemos que es bastante complicado estar en los JJOO, sobre todo a nivel logístico por el ránking y los puntos y en España hemos empezado a apostar por el 3x3 un poco más tarde de la cuenta".

"Vamos a pelear y a por todas, somos competitivos y estaremos luchando hasta el último momento. Hay que tener en cuenta que se está empezando a hacer un trabajo en sitios como Cataluña, que tiene un circuito enorme, pero ahora mismo en Albacete estamos comenzando a los primeros circuitos provinciales, pero estoy seguro que en poco tiempo creará una explosión muy grande", ha comentado.

El albaceteño ha añadido que esta modalidad deportiva "es conocida y reconocida pero está todavía bastante verde, nos falta mucho, en algunos sitios hay mucho desconocimiento pero es fantástico que haya cada vez más iniciativas como la de Ceuta para dar a conocer esta disciplina que es adrenalina, intensidad y rapidez, por lo que es muy entretenido". EFE

