Jon Rahm tras el Campeonato de la PGA: "El golf te mantiene muy humilde"

Redacción Deportes (EE.UU.), 21 may. Jon Rahm, tras terminar este domingo una decepcionante participación en el Campeonato de la PGA, aseguró que el golf es un deporte en el que no uno se puede confiar jamás y que recuerda constantemente a sus competidores que no son "invencibles".

"Esto es lo bueno de este deporte. Cuando crees que eres invencible, digamos que te hace volver a la Tierra, te hace acordarte de que este deporte es un trabajo continuo. Y cuando crees que lo tienes, es cuando te vuelves a tropezar", apuntó a los medios el golfista español.

"No es que yo pensase eso (que era imbatible), pero te mantiene muy humilde", añadió.

Rahm puso fin este domingo a su participación en el Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, con una ronda de 71 golpes (+1) en el recorrido de Oak Hill, en Rochester, Nueva York (Estados Unidos), y un marcador total de 287 (7 sobre el par).

El número uno mundial y reciente ganador del Masters sufrió desde el jueves en Rochester. Empezó mal, con 76 golpes (+6), se enderezó el viernes con un 68 (-2) que le permitió superar el corte, y volvió a acabar sobre par (72) en la jornada del sábado, marcada por la lluvia.

Este domingo, el jugador vasco arrancó con fuerza, con birdies al 1 y al 2 para ponerse con -2 en la última ronda y +4 en el total. Luego encadenó siete pares hasta que un bogey en el 10 le hizo bajar a -1. Otros dos más en el 17 y el 18 le hicieron acabar uno sobre el par del campo.

Sobre la última jornada, Rahm señaló que empezó "muy bien" pero indicó que después se enredó en fallos que no suele cometer.

"No ha sido todo lo fluido que mí me hubiese gustado", dijo haciendo balance sobre su juego en este 'major'.

"Esta semana he tenido que pensar más de la cuenta para meterme en el juego en sí. No diría que nada ha sido espectacular. Ha habido golpes buenos. Pero por norma general ha sido mucho de intentar salvar el golpe", agregó. EFE

