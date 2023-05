Ibon Navarro: “Todavía podemos ser cuartos, vamos a Bilbao a ganar”

Málaga, 21 may. El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, se mostró en desacuerdo con su expulsión por doble técnica en el triunfo de su equipo por 75-71 ante el Lenovo Tenerife y afirmó que todavía tienen opciones de acabar cuartos, por lo que instó a los suyos a ganar este martes en Bilbao por si los canarios pierden contra el Zaragoza, aunque “lo normal es que ganen”.

El vitoriano reivindicó en rueda de prensa que su equipo está “contento” por el triunfo, pese a no haber superado al rival en la diferencia de puntos en sus enfrentamientos directos, por lo que el Unicaja deberá vencer en Bilbao y esperar a que el Tenerife no lo haga en casa ante el Zaragoza para ganar el factor cancha en los cuartos de final por el título ante el cuadro canario.

“Todavía podemos ser cuartos, todavía hay que jugar. En las últimas jornadas pasan cosas raras, aunque lo normal es que Tenerife gane su partido en casa”, admitió al respecto Ibon Navarro.

El técnico del Unicaja apeló, sin embargo, a pelear hasta el final por la ventaja de campo en los cuartos de final de Liga Endesa. “Ellos nos sacan algún cuerpo de ventaja, pero somos dos equipos muy parejos”, argumentó.

Navarro consideró que su equipo hizo "un partido bueno", si bien el rebote en el segundo tiempo “fue un factor importante para no conseguir el ‘average’", aunque insistió en que irán a Bilbao "a intentar ganar" por si pueden "quedar cuartos y, si no", acabarán la liga regular "con la sensación" de que no están "lejos de ellos", en alusión al Lenovo Tenerife.

El entrenador cajista expresó su contrariedad por su descalificación por una doble técnica en el tercer cuarto, al coger el balón de un mal pase de su pívot Yankuba Sima. "Los jueces están para imponer la ley y cumplir las normas. No puede ser que me expulsen por eso, me parece muy injusto”, aseveró.

Preguntado por el estado físico de su plantilla, reconoció que hay jugadores que están “en problemas”, como Alberto Díaz, que sufre para estar y eso hace que Kendrick Perry acumule minutos y esté “muy cansado”.

“Tenemos que encajar en el sistema defensivo a Will Thomas. Dylan Osetkowski ha estado mejor de 'cuatro' que de 'cinco'”, continuó, para subrayar que “si el partido se va a lo físico", tienen "muchas opciones de competir" ante Tenerife.

“Yo creo que el equipo que mantenga su estilo va a llevarse la eliminatoria (de cuartos), pero, al final, siempre deciden los pequeños detalles. Si David Kravish mete uno de esos dos tiros, igual estamos hablando de otra cosa”, arguyó. EFE

