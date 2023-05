Madrid, 21 may. Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid, expresó este domingo que, "cuando las cosas no van bien, se critica", pero cuando la situación va mejor como ahora "no se valora de la misma manera", tras la clasificación del conjunto rojiblanco para la Liga de Campeones por undécima temporada seguida, y apuntó que decidirá su futuro en el club, con el que tiene un año más de contrato, cuando termine el curso.

"Siempre hay 'médicos' que suelen asomar cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas van bien, sí que es verdad que les cuesta más reconocer cuando no han hecho bien las cosas, cuando han criticado a mucha gente. Somos los primeros conscientes de que se nos exige ganar, pero pedimos de la misma manera que tengamos ese calificativo cuando las cosas van bien", explicó sobre los 'médicos' en sentido metafórico como hizo Simeone.

"No somos nada de reprocharnos nada entre nosotros. Somos un equipo que tiene las cosas claras. Después de la situación que vivimos, éramos los primeros que queríamos darle la vuelta. Cuando las cosas no van bien se critica y cuando van bien a veces no se valora de la misma manera", advirtió.

"La nota de la temporada nunca puede ser notable para arriba, cuando no eres capaz de lograr los objetivos, que uno de ellos es pasar el grupo de la Champions, que por lo menos tengamos eliminatorias directas que jugar. El partido de Copa contra el Madrid se decidió por poco, ya en la prórroga", recordó.

"Y luego, en la Liga, hemos sido capaces de dar la vuelta a la situación, volver a estar entre los tres primeros y eso para nosotros es importante, que siempre estamos compitiendo con dos clubes como Barcelona y Real Madrid. Es bonito que ellos sigan sintiendo que estamos, que siempre vamos a ser un equipo incómodo. Estos últimos tres años han ganado una vez cada uno la Liga y nos volveremos a ver la temporada que viene", valoró.

Hermoso esperó que la primera parte del curso "sirva como aprendizaje y como punto de partida para el inicio de la temporada que viene". "El equipo ahora es más protagonista, mucho más hecho, con las ideas claras y sobre todo con ganas de seguir creciendo, con el hambre que tenemos, que yo creo que es algo que nos caracteriza", dijo.

El defensa tiene un año más de contrato con el Atlético. "Son situaciones que hay que valorar, que, obviamente, todo el mundo intenta estar donde quiere estar y, sobre todo, es agradable cuando el club muestra interés por que sigan los jugadores que forman parte de la plantilla", explicó el central, cuando fue preguntado por una hipotética renovación.

"Cuando acabe la temporada, porque ahora son momentos complicados para tomar decisiones y porque nunca he pensado ni nunca va a ser mi forma de pensar tomar decisiones mientras haya partidos. Para nosotros sigue estando el objetivo de quedar cuanto más arriba mejor. Hay mucho tiempo para decidir, meditar y ver realmente lo que queremos y ya nos tocará decidir en su momento", declaró.

También habló de sus posibilidades de ir a la selección española: "Obviamente, siempre participar en la selección es importante para los que sentimos la selección y la vivimos como lo que representa, pero hay un técnico que es el que toma decisiones, el que decide a quién tiene que convocar. Los jugadores estamos para estar a su disposición y hacerlo de la mejor manera posible en nuestro club". EFE

id-jl