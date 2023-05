Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para un saharaui que manifestó su odio a España

Madrid, 21 may. La Audiencia Nacional juzga el martes a un apátrida de origen saharaui acusado de difundir propaganda yihadista a través de redes sociales y en las que también manifestó su odio a España, hechos por los que la Fiscalía pide para él cuatro años y medio de cárcel por delitos de adoctrinamiento terrorista.

Las semanas anteriores a su detención, el 28 de marzo de 2022, el acusado, M.A.M., alias Ismail, realizó publicaciones diarias de cánticos llamando a la yihad y al martirio a través de vídeos que él mismo elaboraba y posteriormente difundía a través de diferentes aplicaciones móviles.

A través de Facebook mantuvo asimismo conversaciones en las que exteriorizaba su adhesión ideológica al Dáesh, así como su odio a España, a la que se refería como “tierra del kufr” (que niega a Alá), relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Así, se detectó el contacto que mantenía con Yacine Elbar, detenido el mismo día que el acusado en Suiza, país al que había regresado tras combatir en Siria a las órdenes del Estado Islámico, y al que ofreció su ayuda (sin concretar qué tipo de asistencia) en el caso de que decidiera trasladarse a España.

También hasta el momento de su detención mantuvo contacto con usuarios de Facebook yihadistas que afirmaban residir en zona de conflicto y con los que intercambió audios y vídeos de líderes de Estado Islámico.

Se mostraba ante ellos como integrante de la organización terrorista Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), alardeando de haber mantenido en el pasado algún tipo de relación con el antiguo líder de EIGS, Abu Walid Al Saharaoui, abatido por las fuerzas armadas francesas en agosto de 2021.

Dado su origen saharaui, el acusado aseguró en dos ocasiones que había intentado unirse a dicho grupo, sin que existan evidencias sobre la realidad de sus afirmaciones, precisa la Fiscalía, que por ello considera los hechos únicamente constitutivos de un delito de autoadoctrinamiento y adoctrinamiento de terceros.

En este sentido, llegó a decir: “He emigrado a la frontera de Mali en busca de los Hermanos. Hace dos años. Luego volví de nuevo a Europa. He entrado a Argelia. Doy gracias a Dios que me ha sacado de allí".

Respecto a su estancia en España también aseguró: “Yo no me veo seguir viviendo en este país, Dios me reserva otro destino, yo te digo que mi destino quizás estará en Alemania, en el campamento, en Kaihedi, en Mali, en Senegal, en Turquía, en Siria, en Irak, en Yemen, en Chechenia, en Rusia, pero aquí no, con esta gente (los españoles), es imposible".

Además se lamentó de que cuando estuvo en Huelva le pusieron "una cruz en todo" porque, según él, se habían enterado de que pertenecía "a la Yamaa (Grupo)".

Su identificación pública con el Estado Islámico con llamamientos en favor de la yihad armada era también una constante en conversaciones de WhatsApp.

“La gente salió de Europa en 2014. Cumplieron con lo que le habían prometido a Allah. De los mejores jóvenes de la nación islámica que conocí en este tiempo, dejaron a sus familias, parientes y seres queridos, dejaron su dinero y el mundo terrenal por la victoria de esta gran religión... Siempre avanzando hacia delante (son hombres que cumplieron con lo que le prometieron a Allah) Y solo quedan los cobardes buscando dinero con los cristianos", llegó a comentar.

Administraba además, desde agosto de 2019, dos grupos en los que difundía textos e imágenes de carácter radical -envío unos 140 archivos-, en los que participaban 185 personas residentes en diferentes países como España, Argelia, Alemania, Turquía, Siria o Jordania.

"El terrorismo es adorar a Dios como Él nos lo mandó. Terrorismo es rechazar la humillación, la sumisión y la dependencia. El terrorismo es para un musulmán vivir como un musulmán libre, querido y honorable", afirmó también en uno de los múltiples mensajes que difunfió. EFE

