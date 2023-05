Fernando Iwasaki: “Lo que ha sucedido grave en América Latina ha llegado a España”

Madrid, 21 may. El novelista e historiador peruano, Fernando Iwasaki, afirma que todo lo que ha sucedido "grave" en América Latina, como los populismos, se ha acabado replicando en España años después, afirma en una entrevista con EFE.

Iwasaki (Lima, 1961), que reside en España desde hace treinta años, moderó esta semana un conversatorio en la Casa de México de Madrid dentro del evento "Con Acento II: Encuentro de Creadores Iberoamericanos".

El escritor, que actualmente vive en la ciudad de Sevilla (sur) donde ejerce como profesor titular de la Universidad Loyola, cree que la sensación de "crisis" siempre nos ha acompañado y que a veces te hace perder la perspectiva sobre la gravedad de esta.

Advierte sobre cómo "todos los sucesos graves de América Latina se han acabado replicando años después en Europa y, en particular, en España".

Como ejemplo cita los procesos de memoria histórica tras las dictaduras y el auge de políticos que salen a las elecciones sin ninguna base partidaria pero que alimentan el populismo.

"Estoy seguro que la oleada de protestas de Latinoamérica se va a replicar en España, gente en la calle exigiendo una nueva Constitución. Lo veremos antes de dos años", vaticina el escritor.

"Yo, que he nacido en el Perú, que he vivido la hiperinflación, que vi el quiebre de un país como la Argentina, siento que la crisis española se puede surfear y que no ha tocado fondo", señala en una entrevista con EFE.

LA RIQUEZA DEL ESPAÑOL

Iwasaki, que también es lingüista, asistió al último congreso de la lengua de Cádiz, celebrado en esa ciudad española el pasado mes de marzo, donde participó en una de las discusiones fue sobre los distintos usos del español.

Para él, en esta época se está subestimando al lector, ya que si los editores que publicaron en España las novelas del "boom latinoamericano" se hubieran puesto a hacer correcciones de estilo, nos hubiéramos perdido la prosa colombiana de García Márquez, la mexicana de Carlos Fuentes o la peruana de Vargas Llosa, opina.

"Los latinoamericanos no nos ponemos pesados cuando no entendemos la jerga de una película de (Pedro) Almodóvar. Nosotros si escuchamos canguro no estamos pensando que un español le deja a su niño a un animal mamífero saltarín", comenta riendo, en referencia a la definición que se da en España a la persona que cuida un niño que no es suyo.

Kawasaki, Premio Nacional de Narrativa "Copé" en Lima en 1999, cree que debemos tener mucha "mano izquierda" para no exasperar a las autoridades de la lengua y que acabemos con dos evaluaciones de español como sucede en inglés, con los exámenes de Cambridge en Europa y de TOEFL (siglas de Test of English as a Foreign Language), que se hace en Estados Unidos.

"Algunos países latinoamericanos tienen escrito en su constitución que su idioma es el castellano y no pasa nada. Es un sustantivo que se ha elegido, como la gente que piensa que no debemos usar la palabra Latinoamérica. Al final son discusiones absurdas", concluye el experto peruano.

Fernando Iwasaki es reconocido por su destacada trayectoria en la literatura, y cuenta con galardones como el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en 1997. EFE

