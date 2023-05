El Valencia buscará y expulsará al aficionado que insultó a Vinicius

Valencia, 21 may. El Valencia ha informado este domingo mediante un comunicado que condena públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol y que se encuentra investigando el episodio del insulto racista de un aficionado a Vinícius Jr. durante el partido Valencia-Real Madrid para expulsarlo del club y del estadio.

“El club, en su compromiso con los valores del respeto y del deporte, reafirma públicamente su posición contra la violencia física y verbal en los estadios y lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido contra el Real Madrid. Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia”, se apunta en el comunicado.

Además, el director corporativo del club, Javier Solís, salió después del partido para mostrar el descontento del club con las declaraciones de Carlo Ancelotti, que en rueda de prensa denunció que Mestalla cantó “mono” a Vinícius y no “tonto”.

“Ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti en las que ha tildado a toda la afición de racista no lo podemos tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, habrá comprendido otra palabra. Deberá pedir disculpas, de la misma manera que nosotros condenamos los insultos racistas”, expresó.

Solís dijo que “entiendo que le dirán a Vinícius que no puede comportarse así ni reproducir esos gestos. Me ha parecido desagradable, un jugador no puede mandar a todo un estadio a Segunda División sin que sea condenado. El Valencia aplicará su reglamento interno con la mayor severidad y conllevará la expulsión de este o estos aficionados, que estamos trabajando en la visualización de las imágenes”.

Por último, el club apuntó que “al margen de estos hechos aislados, el Valencia CF quiere agradecer a los más de 46.000 aficionados su asistencia y apoyo al equipo en el partido de este domingo 21 de mayo”. EFE

