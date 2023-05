El Bayern sin respuestas y al borde de su primera temporada sin títulos en una década

Rodrigo Zuleta

Berlín, 21 may. El Bayern, tras su derrota por 1-3 ante el RB Leipzig, no encuentra respuestas a su situación actual cuando está al borde de su primera temporada sin títulos desde hace una década y con los responsables buscando razones que admiten que no encuentran para los altibajos que ha habido a lo largo de la temporada.

El Borussia Dortmund tiene un punto menos que el Bayern y juega esta tarde contra el Augsburgo en un partido en el que podría asumir el liderato, con lo que llegaría a la última jornada dependiendo de si mismo.

Del lado del Bayern sólo se ha escuchado una voz claramente combativa, la de Thomas Müller, que recordó que todavía falta un partido y dijo que mientras la posibilidad de ganar la Bundesliga exista no se va a sumar a análisis autodestructivo.

"Nos queda un partido un partido y tenemos que concentrarnos en ganarnos. Si lo ganamos el Dortmund tendrá que ganar sus dos partidos. Me gustaría ver si aguantan la presión. Si lo consiguen entonces los felicitaré", dijo Müller a la cadena Sky.

De la plantilla actual sólo Müller y el lesionado Manuel Neuer han vivido una temporada sin títulos en el Bayern. De resto todos han llegado después de que empezó la serie de diez Bundesligas seguidas a las que se agregaron dos Ligas de Campeones y varias Copas de Alemania.

El director deportivo, Hasan Salihamidzic, dijo después del partido que resultaba inexplicable que ante el Leipzig el equipo se haya desinflado tras una buena media hora. "Tal vez en la plantilla haya algunos jugadores que necesitan saber lo que es una temporada sin ningún título", dijo tratando de sacar algo positivo de la situación.

El entrenador, Thomas Tuchel, admitió que no tenía explicación para lo que había pasado después del buen comienzo del Bayern. "No es que el Leipzig nos haya pasado por encima, lo que pasó fue que nosotros entregamos el partido y no puedo explicar por qué", dijo.

Tuchel llegó tras el cese de Julian Nagelsmann, después de que el Bayern perdiese diez puntos de ventaja que llegó a acumular sobre el Dortmund. Salihamidzic y el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, dijeron en su momento que le decisión de relevar a Nagelsmann se había tomado porque habían visto en peligro las metas de esta temporada y las próximas.

Salihamidzic admitió que, si no se gana la Bundesliga, el cambio de entrenador no habría tenido éxito pese a lo cual defendió a Tuchel. "El hubiera necesitado la pretemportada con el equipo y por momentos hemos visto lo que puede dar", dijo.

Para el 30 de mayo, cuando la Bundesliga ya habrá terminado, está planeada una reunión del Consejo de Vigilancia del club ante el que comparecerán Kahn y Salihamidzic para hacer un análisis de la temporada.

El análisis cambiara un poco si al final el Bayern salva la Bundesliga pero, al margen de ello, hay mucho por responder.

Nunca antes el Bayern había tenido una era de éxitos tan larga como la de la última década. El comienzo del ciclo se suele fijar con la llegada de Louis van Gaal en 2009.

Van Gaal le dio al Bayern su sistema actual, un 4-2-3-1 que todos sus sucesores han asumido en esencia, arrasó en la Bundesliga en sus primera temporada en la que además llevó al Bayern a la final de la Liga de Campeones que aunque perdió con el Inter fue el retorno a la élite europea.

Luego, antes de que empezase la serie de diez Bundesligas seguidas, hubo dos temporadas en blanco. Una con Van Gaal, 2010/2011, y otra, 2011/2012, con Jupp Heynckes.

Sin embargo, la situación actual es distinta a la de entonces. Entre 2010 y 2012 el Dortmund de Jürgen Klopp arrasó en la Bundesliga, fue sencillamente mejor que el Bayern.

En la final de la Copa de Alemania de 2012 el Dortmund se impuso al Bayern por 5-2 y el antecesor de Kahn como presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, pronunció después un discurso que oscilaba entre el reconocimiento a la superioridad del rival y el lanzamiento de un desafío.

"Hoy hay en Alemania un equipo mejor que el Bayern. Eso es algo que hay que reconocer y corregir a la mayor brevedad posible", dijo Rummenigge y en la temporada siguiente el Bayern ganó el triplete.

En esta temporada, en cambio, no es tan claro que el Dortmund haya sido mejor que el Bayern. Mientras que las dos temporadas anteriores a la hegemonía bávara el Dortmund ganó los cinco enfrentamientos directos que tuvieron en esta ocasión los dos partidos se han saldado con un empate y una victoria bávara.

Si el Bayern pierde la Bundesliga la habrá perdido en otros partidos. Al Dortmund, tal vez, el titulo le sepa lo mismo que entonces pero el nivel de la confrontación no es tan alto como entonces. EFE

