Domingo, 21 de mayo de 2023 (08.00 GMT)

G7 CUMBRE

EEUU AYUDA MILITAR

Biden anuncia en una reunión con Zelenski otros 375 millones de dólares en ayuda a Ucrania

Hiroshima (Japón). El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania durante una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la ciudad japonesa de Hiroshima, en los márgenes del G7. Biden no especificó la cuantía de la ayuda, pero un alto funcionario estadounidense dijo a EFE que el paquete de asistencia está valorado en 375 millones de dólares e incluye armas que EEUU ya ha enviado a Ucrania como artillería, munición, vehículos blindados y cohetes de artillería de alta movilidad (Himars, por sus siglas en inglés). Acto seguido, Zelenski le dio las gracias por la nueva ayuda militar y por estar a su lado, "hombro con hombro", para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania que empezó en febrero de 2022.

ZELENSKI

El presidente de Ucrania pide más apoyo de democracias de todo el mundo en la cumbre del G7

Hiroshima (Japón). El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió hoy más apoyo de países democráticos de todo el mundo frente a la invasión rusa, durante la reunión de líderes del G7 a la que también asistieron los mandatarios de la India, Brasil o Indonesia, entre otras naciones. "Junto a todos nuestros aliados y socios, hemos alcanzado tal nivel de cooperación que asegura que la democracia, la ley internacional y la libertad son respetadas", dijo Zelenski en un mensaje distribuido en las redes sociales tras asistir a las reuniones que concluyeron este domingo en Hiroshima (Japón). "Ha habido intentos para ignorar lo que valoramos. Pero ahora eso es imposible. Nuestro poder está creciendo", señaló Zelenski, quien añadió que "cualquiera que lleve a cabo una agresión contra un país democrático ha visto qué respuesta se va a encontrar".

BAJMUT

Zelenski cree que Bajmut "no" está en poder de Ucrania, pero resta importancia a la ciudad

Hiroshima (Japón). El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que cree que Bajmut ya "no" está en poder de Ucrania, pero sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos". Zelenski hizo esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima y al ser preguntado por la prensa si Bajmut seguía en manos ucranianas. "Creo que no", respondió Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".

EEUU JAPÓN COREA DEL SUR

Biden invita a Yoon y a Kishida a una reunión trilateral en Estados Unidos

Hiroshima (Japón). El presidente estadounidense, Joe Biden, invitó este domingo al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, a una reunión trilateral en EEUU, aunque aún no hay una fecha concreta. Biden formuló esa invitación durante otro encuentro que los tres líderes mantuvieron en los márgenes de la cumbre del G7, en el que elogió, según la Casa Blanca, el "valiente trabajo" de Yoon y Kishida para mejorar sus relaciones bilaterales, marcadas por la brutal colonización japonesa de la península coreana entre 1910 y 1945. EEUU ha estado actuando como mediador entre bambalinas de Japón y Corea del Sur, sus aliados tradicionales en Asia, con la idea de forjar una coalición que sirva de contrapeso a la influencia de China en la región y permita coordinar acciones frente al programa nuclear de Corea del Norte.

CHINA

París y Berlín pidieron rebajar el tono hacia China dentro del G7, según Macron

Hiroshima (Japón). El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este domingo la postura de su Gobierno y de Alemania para rebajar el tono hacia China en el comunicado final del G7 publicado en la víspera, y pidió un "diálogo con exigencias" con el gigante asiático. "Esta es una posición europea. El objetivo es reducir el riesgo en la cadena de valor, pero no disociar, sino comprometerse y alcanzar un equilibrio", dijo Macron a los medios durante la última jornada de la reunión de líderes del G7. El presidente de Francia defendió esta postura aparentemente más conciliadora por parte de los países europeos que forman parte del grupo y añadió que no viene de la "ingenuidad", sino de la voluntad de "dialogar con exigencias" y de evitar "una escalada en las confrontaciones".

UCRANIA GUERRA

El Ministerio de Defensa ruso informa oficialmente de la toma de Bajmut

Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia informó oficialmente sobre la toma de Bajmut y el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy al grupo de mercenarios rusos Wagner y al Ejército ruso por el fin de la operación en esta ciudad ucraniana. "En el frente de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut), a consecuencia de las acciones ofensivas de los grupos de asalto Wagner con apoyo de la artillería y la aviación de la agrupación Sur del Ejército ruso concluyó la liberación de Artiómovsk", informó Defensa en una nota publicada en Telegram. El Kremlin publicó un telegrama con felicitaciones de Putin a los Wagner y las fuerzas regulares rusas que participaron en la toma de la ciudad.

SUDÁN REBELIÓN

Nuevo acuerdo de alto el fuego en Sudan bajo la mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos

Riad. El Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) firmaron un nuevo acuerdo de alto el fuego de siete días de duración con la mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos, destinado a asegurar el flujo de la ayuda humanitaria y garantizar la protección de las personas e instalaciones civiles, se informó oficialmente este domingo. Según el acuerdo, firmado en la noche del sábado en la ciudad portuaria saudí de Yeda, el cese de hostilidades en Sudán entrará en vigor a partir de las 21.45 hora local de Arabia Saudí de mañana lunes (18.45 GMT), y "puede ser prorrogado tras acuerdo de las dos partes" en conflicto, enfrentados desde el 15 de abril.

GRECIA ELECCIONES

Abren los colegios electorales de Grecia para las elecciones legislativas

Atenas. Los 21.500 colegios electorales de Grecia han abierto sus puertas a las 07:00 hora local (04:00 GMT) de este domingo para que los cerca de 10 millones de ciudadanos convocados a las urnas elijan un nuevo Parlamento y Gobierno. Según los sondeos, solo cinco del total de 35 partidos que se presentan en estas elecciones generales tienen posibilidad de superar el umbral requerido, del 3 % de los votos, para entrar en el Parlamento heleno, de 300 escaños. La formación conservadora Nueva Democracia (ND) del primer ministro, el conservador Kyriakos, parte como favorita con un 32 % de la intención del voto, 6 puntos por delante del partido izquierdista Syriza, del exjefe de Gobierno Alexis Tsipras (26 %).

TIMOR ELECCIONES

Timor Oriental vota al Parlamento con dos exguerrilleros candidatos a primer ministro

Sídney (Australia). Cerca de 900.000 timorenses están llamados este domingo a acudir a las urnas para elegir a los 65 miembros del Parlamento, que nombrará al próximo primer ministro del joven país donde, una vez más, dos veteranos exguerrilleros parten como favoritos. Entre los 17 partidos que se presentan a los comicios, los quintos celebrados en esta nación que alcanzó el 20 de mayo de 2002 la independencia, sobresalen dos: el Congreso Nacional para la Reconstrucción de Timor (CNRT) y el Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente (FRETILIN). Estas dos formaciones están encabezadas por dos antiguos guerrilleros: Xanana Gusmao, el héroe de la independencia y al frente del CNRT, y Mari Alkatiri, una figura clave de la resistencia contra la ocupación indonesia y líder del FRETILIN.

MÉXICO VIOLENCIA

Ataque armado en un evento de carreras deja 10 muertos y 9 heridos en el norte de México

Ciudad de México. Un ataque armado sucedido este sábado en la localidad de San Vicente, en Baja California, norte de México, dejó un saldo de al menos 10 muertos y nueve lesionados, informó el Gobierno del municipio de Ensenada. El ataque a civiles se produjo mientras se llevaba a cabo la quinta edición del denominado "Cachanillazo", un evento de carreras todoterreno con vehículos tipo razer. De acuerdo con el parte oficial, el Gobierno municipal mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California "a fin de coadyuvar en las indagatorias que lleven al esclarecimiento de los hechos".

TONGA TERREMOTO

Un terremoto de magnitud 5,8 sacude las aguas del Pacífico al este de Tonga

Sídney (Australia). Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este domingo las aguas del Pacífico Sur al este de Tonga, un país insular habitado por unas 106.000 personas, sin que se haya informado de víctimas o se haya declarado alerta de tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino. La sacudida se registró a las 18:23 hora local (5.23 GMT) y a unos 109 kilómetros al sureste de la isla de Neiafu, la segunda más poblada del país, y a 273 kilómetros al noreste de Nuku'alofa, la capital y ciudad más poblada. EFE

