Debate en Italia por la protesta feminista contra el libro de una ministra de derechas

Roma, 21 may. La protesta de colectivos feministas y en defensa del aborto en el Salón del Libro de Turín (norte) contra la presentación de una novela de la ministra para la Familia, Eugenia Roccella, conocida conservadora, suscitó hoy el debate en el país acerca de los límites del derecho de manifestación y de expresión.

"Es obvio que tenía derecho a presentar su libro, es algo implícito en todos los eventos del Salón, lo digo y lo repetiré siempre", defendió hoy su director, Nicola Lagioia, en "La Stampa".

Sin embargo, la protesta contra la ministra le ha valido críticas desde todos los frentes: la derecha le acusa de no haber impedido la manifestación y los sectores feministas de permitir la presentación del libro.

La ministra Roccella, conocida por sus tesis conservadoras, acudió ayer al Salón del Libro de Turín, evento de referencia para editores de toda Europa, para presentar su novela "Una famiglia radicale" en el puesto de la Región de Piamonte pero su presencia no gustó a muchos.

Cuando debía intervenir, decenas de personas la interrumpieron al grito de "fuera fascistas del Salón" o "sobre mi cuerpo decido yo", ya que la ministra considera que el aborto no es un derecho.

Entonces ésta les invitó a debatir, incluso señaló sus posturas comunes en contra de la maternidad subrogada, pero finalmente tuvo que desistir ante la protesta.

Lagioia intentó calmar los ánimos pero no sirvió de nada y por la tarde las autoridades identificaron y denunciaron por la protesta a 29 personas, muchas del colectivo feminista "No una di meno" y del ambientalista "Extinction Rebellion", según los medios.

Los hechos recibieron la condena de la primera ministra, Giorgia Meloni, tildándolos de "inaceptables y fuera de toda lógica democrática".

"Como de costumbre quienes pretenden darnos lecciones de democracia no conocen sus reglas más elementales", sostuvo la primera ministra ultraderechista mientras regresaba del G7 de Hiroshima (Japón).

La secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, defendió que en toda democracia existe "el desacuerdo" y lamentó las críticas al director del Salón: "No sé cómo se llama la forma de gobierno que ataca a la oposición y a los intelectuales pero me parece por lo menos autoritaria", dijo en la emisora "In Onda".

El portavoz en el Senado del partido de Meloni, Hermanos de Italia, Lucio Malan, arremetió hoy contra Schlein al asegurar que la protesta del sábado contra la ministra fue "una acción escuadrista", en referencia al activismo violento de los orígenes del fascismo.

La propia ministra Roccella ha lamentado en Facebook estos hechos, sobre todo que "mujeres hayan impedido hablar a otras mujeres".

"Lo que más me ha sorprendido, como persona que durante su vida ha llevado a cabo muchas manifestaciones no violentas, no ha sido la protesta, que es siempre legítima, sino que se haya impedido presentar un libro en... el Salón del Libro", denunció.

"Así como el hecho de que en nombre del 'antifascismo' se haya rechazado un intento de debate", agregó. EFE

