Ceballos defiende a Vinícius y espera que la Liga "le proteja"

Redacción deportes, 21 may. El español Dani Ceballos consideró que "no es nada nuevo" lo que sufre el brasileño Vinícius Junior, en cuanto a insultos y provocaciones "en los campos de España" y espera que "la Liga le proteja" para que se pueda "ver al mejor Vinícius".

"No es nada nuevo. A Vinícius se le falta al respeto continuamente en todos los campos de España. Tenemos que cuidarlo porque es un baluarte para nuestra liga y para nuestro club. Ojalá la Liga le proteja y podamos ver al mejor Vinícius", comentó en Movistar+ tras el encuentro frente al Valencia (1-0).

Un Vinícius que en el minuto 70 señaló a un aficionado en la grada de Mestalla, acusándole de un insulto racista que escuchó. Tras esto, tuvo una conversación con el técnico italiano Carlo Ancelotti y, pese a mostrar dudas en primera instancia, decidió continuar en el terreno de juego.

"El míster le ha preguntado si quería seguir jugando. Vinícius es un profesional y ha dicho que quería seguir ayudando al equipo. No puede ser que los rivales se vayan ilesos", señaló Ceballos.

"Él no quería seguir, pero le dije que no podía parar porque él no era el culpable, era la víctima. El estadio le gritó 'mono' a un jugador y el partido se tenía que haber parado en ese momento", añadió más tarde Ancelotti.

El partido estuvo detenido durante diez minutos y ya en el añadido tras la renudación, con diez minutos iniciales de añadido que se convirtieron en 16 por las pérdidas de tiempo, fue expulsado tras una trifulca.

Vinícius reclamó a Yunus Musah que retrasara la reanudación del juego tras retener el balón antes de un saque de esquina. Y se formó una tangana entre varios jugadores, con, incluso, el guardameta del Valencia Giorgi Mamardashvili acudiendo a la misma.

En esta, Hugo Duro agarró del cuelo a Vinícius y este, tras librarse de ello, golpeó con el brazo en la cara al delantero del Valencia; lo que, tras revisarse en el VAR, acabó en expulsión de Vinícius.

El brasileño se marchó del terreno de juego tras aplaudir irónicamente al colegiado, De Burgos Bengoetxea, recriminarle la decisión y, tras esto, dedicó un gesto, en repetidas ocasiones, a la afición del Valencia de que iban a descender a Segunda División; lo que formó otra tangana.

"Ese signo de Segunda División de Vinícius ha estado mal. La afición del Valencia merece respeto y pedirá disculpas, pero ojalá lo haga también la afición del Valencia", comentó Ceballos sobre este último gesto de 'Vini'.

Por su parte, Ancelotti justificó el comportamiento de Vinícius.

"La reacción es bastante normal para un jugador que ha sufrido insultos racistas por parte de todo el estadio. La situación es bastante clara", dijo. EFE

