Carlos Iturgaiz (PP): "ETA ya no mata, pero sigue mandando"

Valladolid, 21 may. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado este domingo que, aunque ETA "ya no mata", "sigue mandando", ya que en el País Vasco existe una "anomalía democrática" y un "déficit de libertad" por el que muchas personas no quieren ir en las listas del PP "por lo que conlleva".

Así lo ha asegurado el popular en un acto junto al candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, donde ha subrayado que "votar a Sánchez es votar a Otegui", lo que va "en contra de la esencia de España".

"Nadie podría pensar en Francia que los que atentaron contra la revista "Charlie Hebdo", aquellos yihadistas, pudieran ir en cualquier lista" o que "en Dinamarca, los yihadistas que mataron a varios daneses, podrían ir en una lista", ha argumentado Iturgaiz.

Por todo ello, el líder de los populares en el País Vasco ha tachado de "vergüenza", de "ignominia contra las víctimas" y de "humillación" las listas presentadas por Bildu a las elecciones autonómicas. EFE

aam/ram