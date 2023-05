Biden y McCarthy se reunirán para hablar sobre techo de la deuda

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responde preguntas sobre el límite de deuda de Estados Unidos antes de una reunión bilateral con el primer ministro de Austraila, Anthony Albanese, en un aparte de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, el sábado 20 de mayo de 2023. (AP Foto/Susan Walsh)

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca y los republicanos de la Cámara de Representantes concluyeron el domingo una nueva ronda de negociaciones en torno a la deuda en momentos en que Washington se apresura a llegar a un acuerdo presupuestario así como un pacto para elevar el límite de deuda del país y evitar una mora federal que castigaría a la economía.

El mandatario Joe Biden y el presidente de la cámara baja Kevin McCarthy hablaron por teléfono el domingo mientras Biden regresaba en el avión presidencial de la cumbre del G7 en Japón. Optimista, McCarthy les dijo a los reporteros en el Capitolio que la llamada fue “productiva” y que las intermitentes negociaciones entre su equipo y los representantes de la Casa Blanca se enfocan en los recortes de gastos.

Biden y McCarthy tienen programada un reunión crucial el lunes en la Casa Blanca.

Los negociadores de ambas partes se reunieron durante dos horas y media en el Capitolio yen un momento en que el diálogo parece centrarse en un límite presupuestal anual para 2024 que será clave para resolver el estancamiento.

“Seguiremos trabajando”, dijo Steve Ricchetti, asesor de la presidencia.

Todas las partes enfrentan una fecha límite que al podría ser el 1 de junio, cuando el gobierno se quedaría sin dinero para pagar sus cuentas. La secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo el domingo que el 1 de junio es un plazo estricto.

Después de su llamada con Biden, McCarthy dijo creer “que podemos resolver algunos de estos problemas si él entiende a lo que nos enfrentamos”.

“Pero le he dejado las cosas muy en claro desde el principio. Tenemos que gastar menos de lo que gastamos el año pasado”, añadió.

McCarthy salió de esa conversación sintiéndose optimista y fue cauteloso en no criticar el viaje de Biden, como lo había hecho en otras ocasiones. Aunque, advirtió. “No hay acuerdo sobre nada”.

“Estamos pensando cómo darle un triunfo a este país”, afirmó McCarthy. Señaló que no cree que una medida final pueda remodelar el presupuesto federal y la deuda del país, pero al menos “nos pondrá en un camino para cambiar el comportamiento de estos gastos desenfrenados”.

La Casa Blanca confirmó la reunión del lunes y las negociaciones del domingo, pero no entró en detalles sobre la llamada telefónica.

Previamente, Biden usó su conferencia de prensa final en Hiroshima, Japón, para advertir a los representantes republicanos de que deben dejar de lado sus “posturas extremas” sobre elevar el límite de deuda y que no habría acuerdo para evitar una mora catastrófica exclusivamente en sus términos.

___

Miller y Boak reportaron desde Hiroshima, Japón. Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro, Farnoush Amiri, Colleen Long y Will Weissert contribuyeron a este despacho.