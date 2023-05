Un jurado popular declara culpable a un joven por asesinato en Ceuta en 2021

Ceuta, 20 may. Un jurado popular ha considerado culpable a un joven, de 19 años, acusado de haber asesinado a una persona que era churrero de profesión, al que disparó en la cara, causándole la muerte, en Ceuta en 2021.

Según han informado hoy a EFE fuentes judiciales, el jurado ha tenido en cuenta, a la hora de emitir su veredicto, la declaración de tres testigos protegidos que prestaron declaración durante el juicio celebrado esta semana en la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.

Dos de los testigos han reconocido que vieron al condenado a las 18,30 horas del 15 de noviembre de 2021 con la cara destapada y portando un arma de fuego en la cintura, con la que presuntamente había disparado.

El tribunal ha calificado los hechos como un delito de asesinato y no de homicidio al entender que la víctima no pudo defenderse y fue sorprendida o atacada con superioridad.

Los hechos se produjeron cuando el joven disparó al churrero en la hamburguesería donde trabajaba en la barriada del Príncipe Felipe sin mediar palabra entre ambos, impactándole la bala en la cabeza.

El acusado, acompañado por dos menores de edad, había acudido esa noche a la barriada del Príncipe y efectuó varios disparos al aire por diferentes cafetines de la zona hasta que acudió a la hamburguesería.

El disparo le destrozó las estructuras óseas y le provocó a la víctima una hemorragia en la base del cráneo que resultó mortal y falleció en el acto.

La víctima, Abselam M., no había cometido ningún delito, no pertenecía a ninguna banda y no existía una razón a la que atribuirle su asesinato.

El acusado, identificado como A.S.A., alegó durante el juicio que era inocente, a pesar de lo cual ha permanecido en prisión preventiva estos meses.

La Fiscalía ha solicitado una condena de 27 años de cárcel, de ellos veinticinco por asesinato y dos por tenencia ilícita de armas, y será la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta la que dictará esta resolución final de pena. EFE

