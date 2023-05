Tampa Bay 1, Milwaukee 0

Milwaukee Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 34 0 8 0 Totals 26 1 5 1 Miller 2b 4 0 1 0 J.Lowe rf 4 0 1 0 Contreras c 4 0 1 0 Franco ss 4 0 0 0 Yelich lf 4 0 0 0 Arozarena lf 2 0 0 0 Adames ss 4 0 1 0 B.Lowe 2b 3 0 1 0 Ruf dh 2 0 2 0 Ramírez dh 3 0 0 0 Winker ph 1 0 1 0 Paredes 3b-1b 3 0 0 0 Turang pr 0 0 0 0 Raley 1b 2 1 0 0 Anderson 3b 4 0 0 0 Walls 3b 0 0 0 0 Brosseau 1b 3 0 1 0 Siri cf 3 0 2 0 Tellez ph 1 0 0 0 Mejía c 2 0 1 1 Taylor rf 4 0 0 0 Wiemer cf 3 0 1 0

Milwaukee 000 000 000 — 0 Tampa Bay 000 000 01x — 1

E_Contreras (5). DP_Milwaukee 1, Tampa Bay 1. LOB_Milwaukee 8, Tampa Bay 4. 2B_Contreras (8). SB_Miller (4), J.Lowe (8), Turang (7). SF_Mejía (2).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Houser 6 4 0 0 1 4 Payamps 1 0 0 0 0 2 Strzelecki L,2-3 1 1 1 1 0 1

Tampa Bay McClanahan 7 6 0 0 1 7 Adam W,1-1 1 1 0 0 0 2 Fairbanks S,4-5 1 1 0 0 0 1

HBP_Strzelecki (Raley). WP_Fairbanks.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Adam Hamari; Second, Nick Mahrley; Third, Vic Carapazza.

T_2:06. A_18,961 (25,025).