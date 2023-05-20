Tampa Bay 1, Milwaukee 0

20 May, 2023
|Milwaukee
|Tampa Bay
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|34
|0
|8
|0
|Totals
|26
|1
|5
|1
|Miller 2b
|4
|0
|1
|0
|J.Lowe rf
|4
|0
|1
|0
|Contreras c
|4
|0
|1
|0
|Franco ss
|4
|0
|0
|0
|Yelich lf
|4
|0
|0
|0
|Arozarena lf
|2
|0
|0
|0
|Adames ss
|4
|0
|1
|0
|B.Lowe 2b
|3
|0
|1
|0
|Ruf dh
|2
|0
|2
|0
|Ramírez dh
|3
|0
|0
|0
|Winker ph
|1
|0
|1
|0
|Paredes 3b-1b
|3
|0
|0
|0
|Turang pr
|0
|0
|0
|0
|Raley 1b
|2
|1
|0
|0
|Anderson 3b
|4
|0
|0
|0
|Walls 3b
|0
|0
|0
|0
|Brosseau 1b
|3
|0
|1
|0
|Siri cf
|3
|0
|2
|0
|Tellez ph
|1
|0
|0
|0
|Mejía c
|2
|0
|1
|1
|Taylor rf
|4
|0
|0
|0
|Wiemer cf
|3
|0
|1
|0
|Milwaukee
|000
|000
|000
|—
|0
|Tampa Bay
|000
|000
|01x
|—
|1
E_Contreras (5). DP_Milwaukee 1, Tampa Bay 1. LOB_Milwaukee 8, Tampa Bay 4. 2B_Contreras (8). SB_Miller (4), J.Lowe (8), Turang (7). SF_Mejía (2).
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Milwaukee
|Houser
|6
|4
|0
|0
|1
|4
|Payamps
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Strzelecki L,2-3
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|Tampa Bay
|McClanahan
|7
|6
|0
|0
|1
|7
|Adam W,1-1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|Fairbanks S,4-5
|1
|1
|0
|0
|0
|1
HBP_Strzelecki (Raley). WP_Fairbanks.
Umpires_Home, Jerry Layne; First, Adam Hamari; Second, Nick Mahrley; Third, Vic Carapazza.
T_2:06. A_18,961 (25,025).