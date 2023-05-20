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Agencias

Tampa Bay 1, Milwaukee 0

20 May, 2023
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Milwaukee Tampa Bay
ab r h bi ab r h bi
Totals 34 0 8 0 Totals 26 1 5 1
Miller 2b 4 0 1 0 J.Lowe rf 4 0 1 0
Contreras c 4 0 1 0 Franco ss 4 0 0 0
Yelich lf 4 0 0 0 Arozarena lf 2 0 0 0
Adames ss 4 0 1 0 B.Lowe 2b 3 0 1 0
Ruf dh 2 0 2 0 Ramírez dh 3 0 0 0
Winker ph 1 0 1 0 Paredes 3b-1b 3 0 0 0
Turang pr 0 0 0 0 Raley 1b 2 1 0 0
Anderson 3b 4 0 0 0 Walls 3b 0 0 0 0
Brosseau 1b 3 0 1 0 Siri cf 3 0 2 0
Tellez ph 1 0 0 0 Mejía c 2 0 1 1
Taylor rf 4 0 0 0
Wiemer cf 3 0 1 0
Milwaukee 000 000 000 0
Tampa Bay 000 000 01x 1

E_Contreras (5). DP_Milwaukee 1, Tampa Bay 1. LOB_Milwaukee 8, Tampa Bay 4. 2B_Contreras (8). SB_Miller (4), J.Lowe (8), Turang (7). SF_Mejía (2).

IP H R ER BB SO
Milwaukee
Houser 6 4 0 0 1 4
Payamps 1 0 0 0 0 2
Strzelecki L,2-3 1 1 1 1 0 1
Tampa Bay
McClanahan 7 6 0 0 1 7
Adam W,1-1 1 1 0 0 0 2
Fairbanks S,4-5 1 1 0 0 0 1

HBP_Strzelecki (Raley). WP_Fairbanks.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Adam Hamari; Second, Nick Mahrley; Third, Vic Carapazza.

T_2:06. A_18,961 (25,025).

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