Sábado, 20 de mayo de 2023 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

El Grupo Wagner anuncia la toma de Bajmut, pero Kiev afirma que sus fuerzas siguen resistiendo

Moscú/Kiev. El Grupo Wagner, punta de lanza de la ofensiva rusa en el este ucraniano, anunció este sábado la toma de Bajmut, algo que Ucrania niega al tiempo que celebra la ampliación de la coalición de F-16, a la que se sumó Estados Unidos. "Hoy al mediodía fue tomado en la ciudad de Bajmut el último reducto del barrio Samoliot" en el oeste de la urbe, declaró el jefe del grupo paramilitar ruso, Yevgueni Prigozin, en un video publicado en su cuenta de Telegram.

G7 CUMBRE

Brasil recuerda a los países ricos sus promesas de financiar acciones frente a la crisis climática

Hiroshima (Japón). El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este sábado en la cumbre de líderes del G-7 en que los países ricos deben cumplir su promesa de financiar acciones para frenar la crisis climática, al recordar que las emisiones de gas están llevando al planeta a un "punto irreversible". En el discurso durante la sesión, que trató el tema de la sostenibilidad y la emergencia climática, Lula recordó los compromisos adquiridos en el acuerdo de Copenhague (COP15), firmado en 2009 por los países que son grandes emisores de gases.

G7 CUMBRE

La llegada de Zelenski a Hiroshima eclipsa la jornada del G7 centrada en China

Hiroshima (Japón). La llegada este sábado del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Hiroshima eclipsó la segunda jornada de la cumbre del G7 en esta ciudad japonesa, centrada en abordar la preocupación en torno a China en materia económica y territorial. Tras días de especulaciones sobre su asistencia presencial a la cumbre, Zelenski llegó a Japón a bordo de un avión del Gobierno francés. El apoyo continuado a Ucrania en la guerra contra Rusia, el desacople comercial de China y la tensión en el estrecho de Taiwán han sido algunos de los puntos centrales de la declaración emitida hoy por el G7.

G7 CUMBRE

El G7 reducirá su dependencia comercial de China sin ánimo de dañar su economía

Hiroshima (Japón). El G7 dijo este sábado que tomará medidas para invertir en sus propias economías y reducir sus "excesivas dependencias" de China para suministros "críticos", sin que este acercamiento busque de ningún modo atentar contra el desarrollo del gigante asiático. En la declaración final de la cumbre del G7, celebrada en la ciudad japonesa de Hiroshima y publicada este sábado, los líderes del bloque señalaron que una economía resiliente "requiere eliminar riesgos y diversificar", y abogaron por dar pasos individual y colectivamente en sus propias economías.

COLOMBIA AVIÓN

La abuela de los niños perdidos tras el accidente aéreo en Colombia: "Es doloroso lo que pasamos"

San José del Guaviare (Colombia). La abuela de los cuatro niños perdidos desde hace 20 días después de un accidente aéreo en el sur de Colombia aseguró este sábado que es muy "doloroso" lo sucedido y pidió apoyo. "Mucha gente se ha accidentado y a los blancos sí les apoyan, pero a nosotros, ¿quién nos va a apoyar?". Fátima Valencia dijo a EFE por teléfono que "es doloroso" lo que están pasando y que "los que están allá en la región (en la comunidad indígena de Araracuara, una remota localidad ubicada en la frontera entre los departamentos de Caquetá y Amazonas) están preocupados" por los menores.

MÉXICO VOLCÁN

Las cenizas del volcán Popocatépetl obligan a suspender los vuelos en Ciudad de México durante casi horas

Ciudad de México. Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA) se vieron obligados a suspender sus operaciones durante casi seis horas este sábado debido a la presencia de ceniza del volcán Popocatépetl, situación que obligó a realizar trabajos de limpieza en las pistas. En sendas publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, el AICM "Benito Juárez" informó de que el cierre temporal comenzó a las 4.25 hora local (10.25 GMT) y concluyó a las 10.00 hora local (16.00 GMT).

HAITÍ VIOLENCIA

El papel de la mujer en las bandas en Haití: de un rol activo al simple apoyo a la pareja

Puerto Príncipe. En las bandas armadas que siembran el terror en Haití las mujeres tienen también su papel, que va desde limitarse a apoyar a sus parejas masculinas en esos grupos hasta participar directamente en las actividades delictivas. "Sí, la Policía detiene a mujeres que forman parte de bandas. Siempre dicen que no saben nada", declaró a EFE una fuente policial que pidió el anonimato, al no estar oficialmente autorizada a hablar en nombre de la institución.

SUDÁN REBELIÓN

Los combates se recrudecen en Sudán con bombardeos y ataques contra instalaciones y sedes

Jartum. Los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se recrudecieron este sábado en Jartum con bombardeos aéreos y ataques contra varias sedes gubernamentales y embajadas extranjeras, en unos combates que se desarrollan ininterrumpidamente desde el 15 de abril. La capital y las ciudades adyacentes de Jartum Norte y Umdurman fueron testigos de intensos bombardeos del Ejército y disparos de artillería de las FAR, mientras que grandes columnas de humo se elevaron desde el centro de Jartum, según constató EFE.

VENECIA ARQUITECTURA

Brasil gana el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia por su proyecto "Terra"

Roma. El Pabellón de Brasil ganó el León de Oro de la XVIII Bienal de Arquitectura de Venecia por su proyecto "Terra", en el que reivindica los valores ancestrales en el urbanismo del futuro, anunciaron este sábado los organizadores del certamen. El premio León de Oro a la Mejor Participación Nacional a Brasil fue justificado por "su muestra de investigación y una intervención arquitectónica que centran las filosofías y los imaginarios de las comunidades indígenas y negras en búsqueda de formas de reparación".

EEUU OBITUARIO

Muere el escritor británico Martin Amis en Estados Unidos a los 73 años

El escritor británico Martin Amis murió a los 73 años en su residencia en Lake Worth, en Florida (EE.UU.), informó este sábado el diario The New York Times. Según el rotativo, el autor de "Campos de Londres" falleció el viernes de cáncer esofágico, información que fue confirmada por su esposa, la también escritora Isabel Fonseca. Su muerte ocurre un día después de la proyección en el Festival de Cannes de "The Zone of Interest", del director Jonathan Glazer, adaptación cinematográfica del libro homónimo ("La zona de interés") del autor británico, publicado en 2014 y que se perfila ya como seria aspirante a la Palma de Oro del festival. EFE

bdp/mf