Rahm frente a la lluvia: "He luchado, que es lo único que se puede hacer"

Redacción Deportes (EE.UU.), 20 may. El golfista español Jon Rahm, tras un sábado pasado por agua en el Campeonato de la PGA, lamentó ante los medios lo difícil que es jugar con la lluvia como protagonista pero insistió en que no va a dejar de competir hasta el final en el segundo "major" de la temporada.

"Es duro, es duro. Ya es un campo muy difícil en condiciones perfectas. Así que, que te salga un día así y que estés mojado desde el momento que empiezas a calentar, es difícil", apuntó.

"He luchado, que es lo único que se puede hacer. Hay un cierto porcentaje de suerte con el agua en la cara. Pero el resto es intentar hacerlo lo mejor posible. Es complicado", agregó.

Rahm firmó este sábado bajo la lluvia una tarjeta de 72 golpes (+2) para un total de 216 (+6) en el Campeonato de la PGA, que se juega en el club Oak Hill de Rochester, Nueva York (Estados Unidos).

Tras conseguir 76 (+6) el primer día y 68 (-2) el segundo para superar el corte, el número uno mundial y campeón del Masters volvió a vivir una mala jornada este sábado con cuatro birdies emborronados por seis bogeys.

"La verdad es que, con la mal que ha empezado el día, que yo creo que ha sido un poco mala suerte al principio, los últimos ocho hoyos he tenido la suerte que me hacía falta y he conseguido arreglar la vuelta", indicó.

"A ver si mañana sale un buen día, salgo con mi mejor juego, hago una buena vuelta y me da opciones de quedar ahí arriba", cerró.

Tras las dos primeras rondas, lideran el torneo, empatados con -5, el estadounidense Scottie Scheffler, número dos mundial; el canadiense Corey Conners y el noruego Viktor Hovland. EFE

