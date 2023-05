Presidente del club Nacional en cuidados intensivos por "trastorno del ritmo cardíaco"

Montevideo, 20 may. El presidente del Nacional uruguayo, José Fuentes, permanece en cuidados intensivos de una clínica en Montevideo tras sufrir "un trastorno del ritmo cardíaco".

Así lo informó este sábado la entidad mediante un comunicado en el que indicó que tras el episodio, que comenzó en la noche del viernes, Fuentes tuvo que ser hospitalizado y trasladado a un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI).

Asimismo, anunció que, en vista del suceso, la Comisión Directiva del equipo uruguayo suspenderá los festejos del "Mayo tricolor" que estaban previstos para este domingo.

"Agradecemos la comprensión de todos los involucrados: hinchas, artistas, patrocinadores, voluntarios y funcionarios de la Institución. Es momento de estar todos unidos haciendo fuerza por la salud del Presidente", concluye el comunicado.

El presidente de Nacional se recuperaba en su domicilio desde comienzos de mayor de "una bacteria que se le alojó en el corazón".

"Vine de Venezuela y no encontraba acomodo, me dolía todo el cuerpo y costaba respirar. Ahí me fui a emergencia. Era una bacteria que se me alojó en el corazón. Se llama endocarditis y lleva de cuatro a seis semanas de tratamiento con antibióticos", declaró el directivo.

La afección fue además el motivo por el cual Fuentes no viajó a la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde el pasado 3 de mayo el equipo tricolor empató 2-2 con Internacional por el Grupo B de la Copa Libertadores. EFE

