Prado gana en Francia su quinta clasificatoria del año

Redacción Deportes, 20 may. El piloto español Jorge Prado (Gas Gas) ganó este sábado su quinta clasificatoria de la presente temporada del Mundial de MXGP de motocross al ser el mejor en la del Gran Premio de Francia, en la pista de Villars-sous-Ecot, donde además amplió a ocho puntos la ventaja como líder del certamen.

Prado ganó la manga clasificatoria por delante del suizo Jeremy Seewer (Yamaha) y el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM).

Sin embargo, el piloto lucense empezó con mal pie el día y así lo explica: "En los entrenamientos libres salté demasiado largo en un pequeño salto y tuve una caída muy aparatosa, pero por suerte no me ha pasado nada y todo quedó en un susto".

Partiendo desde la cuarta plaza que se había ganado en los cronos, Prado arrancó segundo y pronto adelantó a Seewer para rodar en solitario. Marcó las vueltas más rápidas e impidió que nadie se le pudiera acercar en un circuito que estaba especialmente delicado.

"La pista estaba muy peligrosa, con unos baches enormes y roderas muy profundas. He estado muy concentrado toda la manga con cuidado para no sobrepasar los límites porque este circuito no perdona y te vas al suelo. Estoy muy contento con el resultado y con ganas de hacer dos buenas mangas el domingo".

Otro español, el vigués Rubén Fernández (Honda), que había salido muy bien, al final cedió un poco para terminar sexto.

Con este resultado, Jorge Prado aumenta en dos puntos, hasta 8, su ventaja sobre Herlings en la general del Mundial y afronta este domingo el Gran Premio de Francia desde la 'pole'.

En el Mundial femenino, Daniela Guillén (Gas Gas) fue tercera en la primera manga en Francia por detrás de la neozelandesa Courtney Duncan (Kawasaki) y la italiana Kiara Fontanesi (Gas Gas). EFE

sab