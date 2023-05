Pablo Alborán enamora en su primer concierto con un inédito “Si quisieras”

Esther Gómez

Fuengirola (Málaga), 20 may. Pablo Alborán, muy sonriente y rodeado de un público generoso y dispuesto a disfrutar de la música, ha querido premiar a los asistentes a este primer concierto de su gira con “La Cuarta Hoja” en Fuengirola (Málaga) entonando una canción inédita, “Si quisieras”, que solo se podrá escuchar durante los conciertos de la temporada.

Faltaban apenas cinco minutos para las diez, la hora prevista para que comenzase el espectáculo, pero las colas a las puertas de Marenostrum anunciaban que el concierto iba a empezar algo más tarde.

De pronto el escenario se iluminó, sonaron los primeros acordes de “Carretera y Manta” -uno de los temas del último álbum, “La Cuarta Hoja”- y Pablo Alborán -con pantalón y camisa oscura- comenzó a cantar acompañado de su piano.

“Buenas noches familia, solo tengo palabras de agradecimiento para vosotros”, con esas palabras ha saludado al público el cantautor malagueño tras inaugurar una velada en la que e artista no pudo disimular la felicidad por arrancar la gira a los pies del Mediterráneo, el mar que lo vio nacer y junto al que dio sus primeros pasos en la música. “He soñado tanto con esto”, dijo.

“Es muy importante para mi empezar esta gira en mi casa, mi tierra, con la gente que me ha apoyado desde el principio y me ha visto crecer”, ha comentado ante un auditorio en el que no cabía un alfiler, a pesar del frio y de unas previsiones meteorológicas anunciaban lluvia.

El público, entusiasmado y con más de un cartel en alto con “te quiero” y palabras cariñosas, le ha devuelto el cumplido al grito de “yo soy boquerón” (gentilicio coloquial con el que se conoce a los malagueños).

Durante el concierto, en el que ha interpretado temas nuevos como “A batir las alas”, pero también alguno de los más antiguos, de los que lo han acompañado en sus comienzos como “Solamente tu” o “Perdona”, continuas referencias a sus inicios en Fuengirola, donde el cantautor ha contado a los presentes que dio su primer concierto.

Con “Solamente tú”, sencillo lanzado como descarga digital en el año 2010, Pablo Alborán alcanzó los 180.000.000 de reproducciones y se convirtió en un auténtico éxito en España y Latinoamérica.

Aunque su carrera musical comenzó formalmente en febrero de 2011 cuando lanzó su primer álbum bajo el titulo de “Pablo Alborán”, el malagueño comenzó a coquetear con la música mucho antes y cuando apenas tenía doce años escribió «Amor de Barrio» y «Desencuentro», temas que incluyó en su primer trabajo.

Pablo Alborán se sirvió de internet y de las redes sociales para mostrar al mundo sus canciones y hacerse un hueco en el mundo de la música; así, siendo aún un joven desconocido publicó sus primeros videos musicales en Youtube, algo a lo que también se ha referido en esos momentos del concierto en los que se ha dirigido a un público entregado con su cercanía.

Su música, su voz y sus letras llenas de sentimiento y matices han sido los ingredientes de una noche que ha culminado con la inesperada sorpresa de “Si quisieras”, una canción “para que os dejéis llevar un regalo por el cariño que me estáis dando y le estais dando a esta gira”.

El malagueño que, además de cantar ha interpretado con pasión, lo ha dado todo en el escenario y se ha despedido entre aplausos y muestras de cariño dando las gracias, una vez más, “por no faltarme nunca y por vivir la música de otra manera”. EFE

