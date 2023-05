N.Y. Yankees 7, Cincinnati 4

New York Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 41 7 13 7 Totals 34 4 5 4 Torres 2b 5 1 2 0 India 2b 4 1 1 0 Judge dh 4 1 4 3 Casali c 0 0 0 0 Rizzo 1b 5 1 2 3 McLain ss 3 1 0 0 LeMahieu 3b 5 0 1 0 Fraley lf 4 0 1 1 Bader cf 5 0 1 0 Steer 1b 5 0 1 1 Bauers rf 2 0 0 0 Stephenson dh 3 0 0 0 Cabrera ph-rf 3 0 0 0 Senzel 3b 4 0 0 0 Higashioka c 0 0 0 0 Myers rf 4 0 0 0 Volpe ss 4 0 0 0 Barrero cf 3 1 1 0 Kiner-Falefa lf 4 1 1 1 Fairchild cf 1 0 0 0 Rortvedt c 4 2 2 0 Maile c 3 1 1 2 Allen rf 0 1 0 0 Newman pr-2b 0 0 0 0

New York 001 030 000 3 — 7 Cincinnati 101 200 000 0 — 4

DP_New York 0, Cincinnati 1. LOB_New York 6, Cincinnati 7. 2B_Rortvedt (1), Judge (8), India (13). HR_Kiner-Falefa (2), Rizzo (11), Maile (3). SB_Fraley (6), Bader (3).

IP H R ER BB SO

New York Brito 4 4 4 4 4 6 Marinaccio 2 0 0 0 1 3 King 2 1 0 0 0 3 Holmes W,2-2 1 0 0 0 1 1 Weber S,1-1 1 0 0 0 0 1

Cincinnati Weaver 4 1-3 8 4 4 0 4 Young 2-3 2 0 0 0 0 Farmer 1 2-3 0 0 0 0 2 Sims 1 1-3 0 0 0 1 2 Díaz 1 0 0 0 0 1 Gibaut L,3-1 1 3 3 2 0 0

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Emil Jimenez; Second, Nestor Ceja; Third, Brian O'Nora.

T_2:59. A_41,374 (43,891).