Navarro: "Jasikevicius es la opción; no hemos hablado con ningún entrenador"

Francisco Ávila

Kaunas, 20 may. Juan Carlos Navarro, director técnico del Barça, aseguró este sábado en Kaunas que el lituano Saras Jasikevicius, que acaba contrato a finales de temporada, es "la opción" de futuro, porque desde el club "no se ha hablado con ningún entrenador" más.

Así respondió Navarro cuando se le preguntó si la continuidad era una opción entre muchas, después de la derrota del Barça, la segunda en dos años y ante el mismo rival (el Real Madrid), en una semifinal de la Euroliga.

"Nos tenemos que levantar como sea en la Liga y no acabar como acabamos el año pasado", dijo Navarro, quien insistió en que el lituano es "una opción de futuro".

"Como él también ha dicho, hablaremos a finales de temporada (sobre) cuáles son las sensaciones y estaremos desde mañana con la mirada en la Liga, que es superimportante. Cuando acabe esto, hablaremos", aseguró.

Navarro comentó que el Barça llegó a Kaunas para "intentar ganar" la Euroliga, pero el equipo jugó "con muchos nervios", lo cual fue "una lástima" y recordó que el Barça ha sido capaz de llegar tres años consecutivos a la fase final de la Euroliga.

"El balance lo haremos a finales de temporada y (para ello) nos queda un mes y medio, donde tenemos que ser profesionales, levantarnos y hacer más piña que nunca", repitió.

Preguntado sobre si tiene la sensación de que en veinte minutos se ha tirado por la borda el trabajo de toda la temporada, el ejecutivo azulgrana recordó que eso también ocurrió la pasada campaña, por lo que insistió en que "esto es deporte y puede pasar".

"El proyecto ha pasado por llegar tres veces seguidas a la 'Final Four' y eso no es fácil, pero todo el mundo quería esta Euroliga. Pensábamos que llegábamos en un buen momento, con once victorias consecutivas y con más experiencia, pero no hemos estado a la altura", analizó.

En cuanto a si los recortes que la directiva del club azulgrana plantea para cuadrar el balance económico con vistas a la próxima temporada -se habla de unos 200 millones, un 10 por ciento del total, mientras que el baloncesto tiene un presupuesto de 43 millones-, Navarro comentó que ya están trabajando para hacer "el mejor equipo posible".

"Hay jugadores que acaban contrato (Kuric, Tobey, Sanley), pero el club confía en nuestro trabajo, que creo que es muy bueno, pero es verdad que queríamos esta Euroliga y ha sido un palo -no conseguirla-", dijo.

Navarro admitió que el equipo no ha estado a la altura. "¿Falta de profesionalidad? Como también dijo ayer Niko (Mirotic), hemos fallado, él no hizo un buen partido, pero esto puede pasar. Ahora nos tenemos que ayudar entre todos en este mes y medio que queda y después hacer balance", añadió.

Sobre el futuro de Mirotic, Navarro recordó que tiene contrato -dos años más- y explicó que el Barça quiere "al mejor Niko desde mañana", porque es "un profesional y tiene que seguir siéndolo". EFE

fa/jl

(foto)