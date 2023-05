Muere el escritor británico Martin Amis en EEUU a los 73 años

Miami, 20 may. El escritor británico Martin Amis murió a los 73 años de edad en su residencia en Lake Worth, en Florida (EEUU), informa este sábado el diario The New York Times.

Según el rotativo, el autor de "Campos de Londres" falleció el viernes de cáncer esofágico, según confirmó su esposa, la también escritora Isabel Fonseca.

Su muerte ocurre un día después de la proyección en el Festival de Cannes de "The Zone of Interest", del director Jonathan Glazer, adaptación cinematográfica del libro homónimo (La zona de interés) del británico publicado en 2014 y que se perfila ya como seria aspirante a la Palma de Oro del festival.

El escritor, nacido en Oxford (Reino Unido) en 1949, publicó 15 novelas a lo largo de su carrera literaria, además de relatos cortos, ensayos, algunos de los cuales suscitaron la polémica, y del aplaudido libro de memorias "Experiencia" (2000).

Uno de los novelistas en inglés más influyentes de las últimas décadas, e hijo del también escritor Kingsley Amis, el británico hizo su debut en las letras con la publicación de "El libro de Raquel" (1973), a la que le siguió "Niños muertos" (1975), obras que lo colocaron como uno los autores jóvenes que llamaron la atención de público y crítica.

Punto cumbre de su trabajo es la llamada "Trilogía de Londres", compuesta por las novelas "Dinero" (1984), "La información" (1995) y la mencionada "Campos de Londres" (1989), que se encuentran entre sus obras más celebradas.

En sus últimos trabajos, el escritor exploró las atrocidades del gobernante de la extinta Unión Soviética Joseph Stalin y las consecuencias del Holocausto, como es el caso de "La zona de interés" y "La flecha del tiempo" (1991).

En "La Zona de Interés", el británico se valió de la sátira, como dijo tras su publicación, "para destacar con desdén lo grotesco del régimen nazi".

Su última obra fue "Desde dentro" (2021), novela de espíritu semiautobiográfico. EFE

