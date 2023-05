La ilusión europea contra la agonía por la permanencia

Madrid/Barcelona, 20 may. El Rayo Vallecano, que aún sueña con jugar la próxima temporada competición europea, recibe ilusionado por seguir en la pelea por esa séptima plaza a un Espanyol que, en descenso, no tiene margen de error y necesita ganar para no reducir sus opciones de permanencia.

El equipo madrileño, con la salvación certificada desde hace varias jornadas, afronta este tramo final de temporada con una ilusión nueva, la de intentar acabar el curso en la séptima posición que da el último billete a Europa.

El Rayo está acabando la temporada en un buen momento de forma, a diferencia del pasado curso, cuando ya salvado le costó llegar al final, y por ello el técnico vasco quiere aprovechar esa inercia para apurar las opciones continentales.

Andoni Iraola cuenta con la importante baja por sanción del centrocampista Oscar Valentín. Para sustituirle baraja dos opciones, una de corte más defensivo con el senegalés Pathé Ciss y otra más ofensiva y de posesión con Unai López.

En la punta de ataque podría entrar de inicio Raúl de Tomás, motivado frente a su exequipo, del que salió en septiembre de 2022 por la puerta de atrás.

Enfrente está el Espanyol, que llega a la cita consciente de que sólo le vale ganar para apurar sus opciones de permanencia en Primera, ya que actualmente se encuentra en penúltima posición y, a falta de cuatro jornadas, ha pasado la semana a cuatro puntos de la zona de salvación.

No hay margen de error para los blanquiazules, que afrontan el choque como su enésima final en esta gris campaña. El cuadro catalán recibió un varapalo en la anterior jornada liguera contra el Barcelona (2-4). Pese a ello, el vestuario apuesta por seguir peleando por la permanencia hasta agotar las matemáticas.

El Espanyol asume que asaltar Vallecas es complejo, aunque no renuncia a nada. Los madrileños únicamente han perdido cuatro veces en su estadio en LaLiga en este curso (Mallorca, Betis, Real Sociedad y Atlético) y el cuadro visitante sólo ha vencido tres veces fuera en esta campaña (Athletic, Getafe y Elche).

Luis García no podrá contar con el delantero danés Martin Braithwaite, con una lesión en el bíceps femoral. Por su parte, el centrocampista José Gragera, con problemas en el tobillo, ha incrementado su intensidad de entrenamiento, aunque su presencia para este compromiso no está asegurada.

El cuerpo técnico se mantiene fiel a su estilo y, sin renunciar a la seguridad defensiva, planteará un duelo con los tres puntos como objetivo, ya que un empate no sacaría de sus apuros al conjunto periquito.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Unai López o Ciss, Comesaña; Isi, Trejo, Álvaro; De Tomás.

Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, Sergi Gómez, Montes, Cabrera, Brian Oliván; Denis Suárez, Darder, Melamed; Puado, Joselu.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas)

Estadio: Vallecas.

Hora: 14:00.

Clasificación: Rayo (11º, 46 puntos); Espanyol (19º, 31 puntos)

La clave: la habitual intensidad del Rayo en su estadio frente a los nervios por la situación en la tabla del Espanyol.

El dato: Iraola ha ganado los cinco partidos como entrenador del Rayo disputados frente al Espanyol.

La frase:

- Iraola (Rayo): "El partido no es decisivo por Europa pero sí muy importante".

- Luis García (Espanyol): "No pensamos en otra cosa que no sea ganar".

El entorno: Vallecas se ha llenado esta temporada en trece de los diecisiete partidos de Liga y mañana rozará de nuevo el cartel de no hay billetes. EFE

