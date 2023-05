Kalinina: "Si Rybakina sigue así será número uno"

Roma, 21 may. La ucraniana Anhelina Kalinina, que tuvo que retirarse en la final del WTa 1.000 de Roma ante la kazaja Elena Rybakina por molestias en su muslo izquierdo, reconoció el potencial de su rival, a la que ve en lo más alto del ránking.

"Saca a 200 kilómetros por hora. No sólo eso, también está haciendo puntos ganadores como nadie en el circuito. Es una jugadora increíble, la mejor. Estoy segura de que si ella sigue así, será la nueva número uno del mundo con seguridad", declaró en rueda de prensa.

La ucraniana comentó los problemas que sintió durante el partido y, por el momento, puso en duda su presencia en Roland Garros.

"Siento que estoy en mi límite físico, especialmente hoy. Ayer forcé en semifinales, pude hacerlo. Pero hoy empecé y después de dos, tres juegos no pude. Lo intenté, pero era absolutamente imposible", desveló.

"Creo que fue el cansancio desde, no sé, el martes de esta semana. Ahora no planeo en absoluto jugar. Me tomaré cuatro días de descanso para recuperarme", aseguró.

"Estoy muy orgullosa de mi espíritu de lucha estas dos semanas. Estaba luchando a pesar de la puntuación, de cualquier situación, de las condiciones meteorológicas y de los rivales", sentenció la ucraniana, que esta semana entrará en el top-20 del ránking, una subida de casi veinte puestos. EFE

