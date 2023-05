Iñaki Williams: "El centro de Oscar (de Marcos) ha sido muy bueno"

Bilbao, 20 may. Iñaki Williams se felicitó al final del 2-1 ante el Celta en San Mamés por el triunfo conseguido y por su décimo gol liguero de la temporada que llegó gracias a un preciso centro de Oscar de Marcos que el atacante culminó de cabeza y que permitió que el Athletic abriera el marcador.

"El mister estaba insistiendo en que tuviese movilidad dentro del área y el centro del Oscar ha sido muy bueno. Me he adelantado a Joseph (Aidoo), la he picado abajo y he tenido la suerte que ha entrado y hemos logrado tres puntazos", dijo el mayor de los Williams a los micrófonos de DZON.

El internacional por Ghana se mostró "muy contento de ayudar al equipo" a ganar el partido y recuperar la séptima plaza de la tabla, que ya es seguro que clasifica para Europa. "Estamos otra vez donde queríamos estar, sabíamos que el Girona había pinchado, que era muy importante sumar hoy. Lo hemos conseguido y esta victoria va para toda nuestra gente", dijo le delantero bilbaíno.

Williams también destacó el golazo de Alex Berenguer que cerró el marcador. "Se lo ha cocinado él, ha sido un jugadón, ha hecho lo que suele entrenar en los entrenamientos y la verdad ha salido todo redondo", se felicitó.

El jugador rojiblanco reparó en la "muy buena relación" que mantiene con su compañero de selección Aidoo, al que hoy le ganó en la acción del gol y con el que se cambió la camiseta al final del partido. "Hemos compartido momentos en la selección, me da pena por él porque no se lo merece y ojalá el Celta pueda salvarse porque es un gran equipo y tiene jugadores de mucho nivel", deseó. EFE

