Gabri Veiga: "No hemos empezado bien el partido"

Bilbao, 20 may. Gabri Veiga lamentó tras el 2-1 ante el Athletic en San Mamés que el Celta no hubiese empezado bien un partido en el que recibió un gol a los cinco minutos y acabó perdiendo después de haber sido capaz de empatarlo en la segunda mitad.

"No hemos empezado muy bien el partido, no hemos salido bien. Luego nos hemos hecho con el control del juego y con las ocasiones, nos vamos al descanso por detrás, volvemos salir bien, haces el gol y después nos meten un buen gol y luego ya no supimos como atacarles", resumió Veiga a los micrófonos de DAZN su visión del encuentro.

Y lamentó verse nuevo por debajo del marcador y con "un poco de desesperación por el momento". "Hay que saber controlarse y yo el primero", comentó, asumiendo estar "jodido mentalmente y físicamente también", después de la derrota.

Aunque tiene claro que "desde mañana hay que pensar en el Girona". "Necesitamos de nuestra gente y todos unidos vamos a conseguir una victoria", vaticinó, asumiendo lo importante de la baja de Iago Aspas. "Como para no echarle de menos, es el mejor jugador de la historia del Celta. Tenemos una gran plantilla, pero siempre se echa en falta a un jugador así, aunque creo que no hemos hecho un mal partido", consideró.

De cara a los tres últimos partidos de liga, Gabri Veiga cree que "hay que asumir responsabilidades y tener tranquilidad porque desde la confianza seguro que vuelven a salir las cosas". "Hay que mandar un mensaje positivo. Aunque no estén saliendo bien las cosas hay que confiar en el grupo. Todos unidos vamos a sacarlo adelante", vaticinó. EFE

