Esparza (UPN): "No queremos acuerdos con el PSN ni con quienes han hecho daño a Navarra"

Pamplona, 20 may. El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha asegurado que no quieren "acuerdos con el PSN ni con quienes tanto daño han hecho a Navarra" y ha recalcado en un mensaje dirigido a Feijóo que no harán "presidenta a María Chivite".

Así lo ha hecho en el mitin central de campaña celebrado este sábado en el Navarra Arena en el que ha participado también la candidata al Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, donde Esparza ha afirmado que van a "mejorar todas las encuestas".

El líder de UPN ha señalado que "Navarra es lo primero, sin olvidarnos de España. Si Navarra mejora, también mejora España", pero también ha recordado que "hay que ser exigentes con Madrid, solo respondemos ante los navarros. Ya vale de Gobiernos que siguen a sus líderes nacionales. Navarra ha ido bien cuando ha sido liderada desde aquí".

"Votar al PSN es votar pactos con EH Bildu, que sigan teniendo las llaves de esta tierra. Bildu va a ser más exigente, pero Navarra no puede estar gobernada por los testaferros de ETA. No podemos dar carta de normalidad a esto. Bildu tiene que salir de los ayuntamientos y del Gobierno, no van a decidir el futuro de nuestros hijos. Quien ha frenado siempre a EH Bildu ha sido UPN y quien va a volver a frenarlo es UPN", ha dicho.

Esparza ha recordado que "lo que EH Bildu quiere es sacar a los terroristas de la cárcel, anexionar Navarra al País Vasco y la independencia. Los socialistas siempre había defendido la democracia y la libertad y ahora callan para mantener el sillón".

El candidato de UPN ha asegurado que Chivite y Asiron "quieren que el voto del centro derecha vaya al PP, para debilitar a UPN. Si Chivite y Asiron quieren que se vote al PP, pregúntate por qué. Quitar el voto a UPN es lo que quieren, no se lo pongamos en bandeja".

También ha aprovechado para mandar un mensaje al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Que nos escuche Feijóo, UPN no va a hacer presidenta a María Chivite. Yo he dicho que quiero que Feijóo sea el próximo presidente de España pero no le he oído a él decir que quiere que Javier Esparza sea presidente de Navarra".

Esparza ha reivindicado el lugar en el que se ha celebrado el mitin, en el Navarra Arena: "Los que lo criticaban, ahora se sientan en el palco, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza".

"Era otra Navarra, en la que gobernaba UPN y se hacían cosas. En UPN vamos a hacer realidad los deseos de la ciudadanía en la próxima legislatura, no es imposible, lo hicimos cuando gobernamos", ha concluido.

La candidata al Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha señalado que "el candidato de María Chivite a la alcaldía de Pamplona es Joseba Asiron" y ha criticado que el PSN haya "vendido" Pamplona, por lo que ha ofrecido dos opciones, o "imposición con Bildu o libertad con UPN".

Ibarrola ha pedido así a los presentes que hagan un último esfuerzo para "buscar apoyos" para su candidatura porque "Pamplona no se merece la lamentable imagen del pacto entre Bildu y PSN". La candidata ha dicho que no se cree que "los terroristas de las listas de Bildu no vayan a tomar posesión" y lo ha comparado con que "un miembro de la Manada fuera consejero de familia o un terrorista de Al Qaeda se presentara en Nueva York". EFE

