Bordalás: "No hay cabida para el miedo"

Getafe (Madrid), 20 may. José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó tras empatar a uno en casa contra el Elche que no vio a su equipo condicionado por la presión de necesitar ganar el partido para tomar aire en la lucha por permanencia y cree que "no hay cabida para el miedo".

"El esfuerzo quizás nos ha pasado un poco de factura pero el jugador estaba entero, no hay cabida para el miedo. Miedo se tiene a la muerte, pero no a un partido de fútbol. Es nuestra profesión y estamos preparados para este tipo de situaciones, hay que afrontarlas. Hay momentos mejores y peores. Estamos en una situación delicada, como otros equipos. Hay que pensar ya en el siguiente partido", declaró en sala de prensa.

"Una victoria hubiera sudo mejor, tendríamos dos puntos más. Pero solo queda pensar en el siguiente. No hay tiempo para lamentarse, queda una jornada menos, toca preparar el partido del miércoles, recuperar a los jugadores a nivel físico y anímico. Están cabreados por no conseguir la victoria. Estamos también tristes por los aficionados, porque no hemos podido conseguir la victoria por ellos. El equipo está vivo y va a seguir peleando hasta el final", comentó.

Sobre el desarrollo del choque, declaró: "Estamos un poco tristes por el resultado, habíamos preparado el partido para ganarlo. Era una final para nosotros, un partido importantísimo. La sensación no es buena porque después del 1-0 hemos tenido tres ocasiones claras, que de marcarlas el partido hubiera cambiado".

"Aún así el equipo en el segundo tiempo lo ha intentado, hemos tenido nuestras ocasiones, una pena. Ellos también las suyas, están en buen momento, lo vienen demostrando en los últimos partidos. La sensación es de haber podido ganar si el equipo hubiera acertado, no queda otra que seguir. Toca pensar en el siguiente partido", añadió.

Bordalás no se arrepiente de las decisiones tomadas en el enfrentamiento: "No me arrepiento de nada. Soy entrenador, tomo decisiones para que el equipo rinda a su mejor nivel. Las intenciones siempre son buenas del entrenador, aunque a veces se equivoque".

Preguntado acerca de la lesión de Mauro Arambarri, respondió: "Todos sabéis que es un jugador importantísimo. Ha sido un golpe malo para el equipo, le da equilibrio. Ha afectado, lógicamente. El equipo pierde potencial. Pero no es momento para lamentarse de la baja. Está abatido porque quería ayudar al equipo, viene haciendo un esfuerzo brutal durante tosa la temporada, ha pasado por diferentes problemas y no termina de estar al cien por cien".

Además indicó que tienen en cuenta lo que pasa en otros campos, pero priorizando lo suyo: "Lo controlamos, es nuestra obligación. Pero tenemos que controlar lo que depende de nosotros. Durante el partido no me interesa lo que pasa en otos campos. Dependemos de nosotros, si hacemos buenos partidos y sumamos los puntos que nos dan la salvación lo podremos conseguir". EFE.

